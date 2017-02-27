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Анархисты приняли участие в Марше рассерженных белорусов в Барановичах

  • 27.02.2017, 19:16

26 февраля в Барановичах прошла акция против декрета №3, которая собрала несколько сотен горожан.

26 февраля в Барановичах прошла акция против декрета №3, которая собрала более 300 участников. Акция прошла в виде митинга, участники которого приняли резолюцию, а также могли свободно высказаться в мегафон, чем и воспользовалось несколько недовольных жителей города.

«Мы, анархисты города Барановичи, не могли не принять участие в этом протесте. Накануне нами было развешено несколько десятков плакатов с приглашением присоединится к акции. На самой акции было роздано более 100 листовок, которые вызвали большой интерес у присутствующих на митинге граждан», - говорится в заявлении анархистов.


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