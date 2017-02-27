Трамп планирует увеличить оборонные расходы США на $54 миллиарда 27.02.2017, 19:33

Дональд Трамп

Президент США предложит увеличить расходы на оборону в бюджете на 54 миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель бюджетного управления Белого дома, передает Reuters.

По его словам, увеличение расходов военного бюджета на 54 миллиарда долларов повлечет за собой соответствующее сокращение расходов по другим статьям. Он пояснил, что большинство федеральных агентств столкнутся с сокращениями.

Сам Трамп на встрече с губернаторами пообещал «историческое» увеличение военного бюджета, пишет The Independent.

Ранее Reuters сообщало, что в понедельник Белый дом разошлет министерствам США бюджетный план, который предусматривает обещанное Трампом увеличение оборонных расходов. Предполагается, что увеличение будет финансироваться за счет сокращений в программах Госдепартамента, Агентства охраны окружающей среды и других не связанных с обороной проектах.

Один из чиновников рассказал агентству, что бюджетный план Трампа для Пентагона предусматривает увеличение расходов на судостроение, военную авиацию и развитие «более активного присутствия в ключевых акваториях и проливах». Еще один собеседник издания отметил, что бюджет Госдепа может сократиться на 30%.