закрыть
27 февраля 2017, понедельник, 19:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп планирует увеличить оборонные расходы США на $54 миллиарда

  • 27.02.2017, 19:33
Дональд Трамп

Президент США предложит увеличить расходы на оборону в бюджете на 54 миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель бюджетного управления Белого дома, передает Reuters.

По его словам, увеличение расходов военного бюджета на 54 миллиарда долларов повлечет за собой соответствующее сокращение расходов по другим статьям. Он пояснил, что большинство федеральных агентств столкнутся с сокращениями.

Сам Трамп на встрече с губернаторами пообещал «историческое» увеличение военного бюджета, пишет The Independent.

Ранее Reuters сообщало, что в понедельник Белый дом разошлет министерствам США бюджетный план, который предусматривает обещанное Трампом увеличение оборонных расходов. Предполагается, что увеличение будет финансироваться за счет сокращений в программах Госдепартамента, Агентства охраны окружающей среды и других не связанных с обороной проектах.

Один из чиновников рассказал агентству, что бюджетный план Трампа для Пентагона предусматривает увеличение расходов на судостроение, военную авиацию и развитие «более активного присутствия в ключевых акваториях и проливах». Еще один собеседник издания отметил, что бюджет Госдепа может сократиться на 30%.


Мнение

Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию