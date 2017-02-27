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В Минске заработало приложение, которое определяет качество воды в доме

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  • 27.02.2017, 19:45
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«Минскводоканал» запустил приложение, которое позволяет определить качество водопроводной воды в любом из домов столицы.

Для этого нужно ввести свой адрес, после чего на экране появится таблица с основными показателями. Значения показателей обновляются ежемесячно, а в случае необходимости, вызванной техническими переключениями, изменением зон влияния в течение периода, — чаще, пишет onliner.by.

После ввода адреса в табличном виде отображаются значения основных органолептических, химических и микробиологических показателей. Для сравнения указаны предельно допустимые концентрации веществ (ПДК) — максимальные концентрации, при которых вещества не оказывают прямого или опосредованного влияния на состояние здоровья человека и не ухудшают гигиенические условия водопотребления (согласно СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

В границах эксплуатационной ответственности УП «Минскводоканал» выделяют зоны влияния подземных источников и зону влияния поверхностного источника водоснабжения. Вне зависимости от типа источника водоснабжения водопроводная вода в Минске безопасна для употребления.

Модуль использует картографическую систему Google, что позволяет синхронизировать адресную базу в соответствии с обновлениями системы. Значения выставляются на основе лабораторных исследований проб, которые отбираются в контрольных точках (ежегодно производится отбор более 100 000 проб, выполняется более 400 000 анализов, мониторинг качества питьевой воды ведется 7 дней в неделю). Значения показателей обновляются ежемесячно, а в случае необходимости, вызванной техническими переключениями, изменением зон влияния в течение периода, — чаще. Приведенные данные являются результатом усреднения значений заданных показателей в границах зоны влияния при работе оборудования в нормальных условиях, сообщает "Минскводоканал".

УП «Минскводоканал» напоминает: предприятие контролирует качество воды только в системах холодного водоснабжения, отвечая за качество предоставляемых услуг на границе своей эксплуатационной ответственности — внешние водопроводные сети до ввода в здание. За обеспечение надлежащей эксплуатации внутридомовой системы водоснабжения отвечает обслуживающая дом организация (ЖЭС, ТС и т. д.).

По какой-то причине пока приложение работает не слишком хорошо, и удостовериться в его исправности удалось всего единожды, после чего программа перестала выводить таблицу с результатами после ввода адреса.

В строке сверху нужно ввести название улицы, номер дома и выбрать нужную строку с выданными адресами. После этого чуть ниже появится таблица с основными показателями. Для анализа дынных в таблице указаны не только данные по конкретному дому, но и предельно допустимые концентрации.

Проверить работу приложения можно здесь.


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