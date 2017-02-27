Девять белорусских предприятий попали под усиленный контроль Россельхознадзора 6 27.02.2017, 19:57

23,024

Такое решение принято из-за выявленных нарушений при поставках мясной и молочной продукции.

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти предприятий Беларуси, передает «Интерфакс».

Как сообщает служба, такое решение принято из-за выявленных нарушений при поставках мясной и молочной продукции.

Усилен контроль продукции 1-й Минской птицефабрики (обнаружение патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в мясе птицы), агрокомбината «Снов» (выявление сальмонелл в полуфабрикатах из свинины), компании «Акдимол» и ООО «Острожанский-К» (выявление листерий в говядине), Могилевского мясокомбината (выявление листерий в полуфабрикате из говядины).

Кроме того, в продукции ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (Воложинский филиал), Ошмянского сыродельного завода, Рогачевского МКК и компании «Бабушкина крынка»обнаружен незаявленный консервант натамицин (пимарицин, дельвоцид).

Как сообщалось, натамицин является противогрибковым препаратом, который используется для лечения и профилактики грибковых инфекций кишечника, кожи и слизистых оболочек. При его применении могут возникнуть диарея, рвота, тошнота, при применении наружно - жжение и раздражение в области нанесения препарата.