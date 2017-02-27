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В Twitter выберут самые лучшие названия для новых экзопланет

  • 27.02.2017, 20:05
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В связи с открытием новых экзопланет NASA проводит конкурс на самые лучшие названия в популярной соцсети.

Название можно предложить в Twitter, указав в сообщении # 7Namesfor7NewPlanets. В соцсетях уже есть несколько вариантов. Американский астрофизик Нил Деграсси Тайсон предлагает назвать планеты в честь персонажей сказки «Белоснежка и семь гномов». Набрал более 100 тыс. лайков. Еще одна из популярных предложений - имена членов семьи Уизли из серии романов Джоан Роулинг - Рон, Фред, Джордж, Чарли, Перси, Джинни, Билл, сообщает gazeta.ua.

Сейчас найденные экзопланеты обозначены буквенными индексами, которые начинаются словом TRAPPIST.

Официально об открытии планет стало известно 22 февраля этого года. В прошлом году уже были зарегистрированы три экзопланеты этой системы.

Экзопланеты имеют похожие с Землей размер. По крайней мере шесть из этих объектов состоят из каменных минералов. На поверхности трех из них может быть вода.


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