Население Беларуси снова начало сокращаться

Население Беларуси снова начало сокращаться6
- 27.02.2017, 20:17
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По данным Белстата, по состоянию на 1 января 2017 года население страны составляло 9 504 700 человек.
Впервые за последнее время цифра начала уменьшаться — три месяца назад она достигала 9 505 200 человек, сообщает nn.by.
Население по регионам выглядит следующим образом:
Минск — 1 974 800
Минская область — 1 423 000
Гомельская область — 1 420 600
Брестская область — 1 386 400
Витебская область — 1 188 000
Могилевская область — 1 064 400
Гродненская область — 1 047 500.