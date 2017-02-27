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Население Беларуси снова начало сокращаться

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  • 27.02.2017, 20:17
  • 25,233

По данным Белстата, по состоянию на 1 января 2017 года население страны составляло 9 504 700 человек.

Впервые за последнее время цифра начала уменьшаться — три месяца назад она достигала 9 505 200 человек, сообщает nn.by.

Население по регионам выглядит следующим образом:

Минск — 1 974 800

Минская область — 1 423 000

Гомельская область — 1 420 600

Брестская область — 1 386 400

Витебская область — 1 188 000

Могилевская область — 1 064 400

Гродненская область — 1 047 500.


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