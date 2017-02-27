Проблема Путина 7 27.02.2017, 20:33

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Кремль и региональные правительства не ладят друг с другом, и это проблема для президента РФ.

«В новостях много говорят о том, смягчит ли администрация Трампа американские санкции, наложенные на Россию. Однако гораздо реже анализируется то, что происходит в России на самом деле, - отмечает Кристофер Джармас в The Washington Post (перевод - inopressa.ru ). - Если приглядеться, видно, что Кремль столкнулся с серьезными внутриполитическими проблемами, выходящими очень далеко за пределы досягаемости американской политики. Рушатся отношения Москвы с региональными правительствами, угрожая централизованному авторитету, на котором держится правление Владимира Путина».

«На фоне долгосрочного структурного упадка российская экономика вступает в четвертый год трудностей. Падение мировых цен на нефть и санкции вредят российской экономике, однако она пребывает в стагнации с 2013 года, - говорится в статье. - В октябре 2016 года даже Минэкономразвития РФ признало, что уровень жизни россиян едва ли улучшится до 2035 года. Хотя Международный валютный фонд прогнозирует скромный рост российской экономики в 2017 году (после сокращения на 3,7% в 2015 году и на 0,6% в 2016-м), напряженность федерального бюджета настраивает периферию против центра».

Российские региональные правительства готовятся держаться за свои доли съеживающегося федерального пирога. В августе самарский губернатор Николай Меркушкин предупредил граждан, что региону понадобится «бороться за каждый рубль из федерального бюджета», передает автор. «В сентябре центральное правительство внедрило план увеличения с 2 до 3% доли поступления от 20-процентного подоходного налога в федеральный бюджет. Это даст Москве больше денег, чтобы отправить в нуждающиеся регионы. Но всего 14 из 83 российских регионов посылают в Москву больше денег, чем получают посредством субсидий. Так что этот подход будет означать узкие, но глубокие убытки для более богатых регионов», - говорится в статье.

«В декабре президент Татарстана Рустам Минниханов публично высмеял этот план как «глупость» и «чрезвычайно опасный ход»- пишет автор. Минниханов снова заявил о своем недовольстве кремлевской политикой в январе на Гайдаровском форуме в Москве, и в этот раз его поддержали губернаторы со всей России.

«Упаси бог добиться роста бюджетных доходов - сейчас же вылетишь из федеральных программ по субсидиям», - посетовал губернатор Калуги. Губернаторы Калининграда и Ульяновска призвали Кремль передать регионам больше исполнительной власти, говорится в статье.