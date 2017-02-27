Фотофакт: Китай достроил второй авианосец 13 27.02.2017, 20:50

15,272

Фото: sina.com.cn

В Сети появились свежие фотографии первого китайского авианосца.

На снимках можно увидеть, что строительные леса убраны и корабль практически полностью покрашен, пишет tut.by.

Первенец, судя по очертаниям, построен с учетом наработок советских конструкторов по проекту 1143. Китай уже давно эксплуатирует бывший советский тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» советского проекта 1143.6, который теперь называется «Ляонин», поэтому хорошо знаком с сильными и слабыми сторонами конструкции.

Водоизмещение нового авианосца, получившего обозначение Тип 001А, — 50−55 тысяч тонн. Основу летной группы составляют истребители Shenyang J-15, копии советского палубного истребителя Су-33. Всего на корабле будет базироваться до 40 летательных аппаратов.

Постройка нового корабля является частью планов Пекина по расширению возможностей флота из-за неспокойной ситуации в спорных водах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Кроме того, авианосец станет эффективным инструментом защиты китайских национальных интересов за пределами собственных границ.