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Соцсеть «ВКонтакте» сломалась

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  • 27.02.2017, 20:53
  • 3,221

В социальной сети «ВКонтакте» произошел новый масштабный сбой.

Пользователи популярной российской соцсети «ВКонтакте» жалуются на масштабный сбой. В социальной сети оказались недоступны картинки, видео и аудиозаписи.

Пользователи «ВКонтакте» ушли жаловаться на неполадки в Twitter, где в который раз вывели в топ хэштег #вкживи.

Причины сбоя пока неизвестны. Последний крупный сбой во «ВКонтакте» был замечен 24 мая 2016 года. Тогда пользователи жаловались на медленную загрузку.


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