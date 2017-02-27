Соцсеть «ВКонтакте» сломалась 8 27.02.2017, 20:53

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В социальной сети «ВКонтакте» произошел новый масштабный сбой.

Пользователи популярной российской соцсети «ВКонтакте» жалуются на масштабный сбой. В социальной сети оказались недоступны картинки, видео и аудиозаписи.

Пользователи «ВКонтакте» ушли жаловаться на неполадки в Twitter, где в который раз вывели в топ хэштег #вкживи.

Причины сбоя пока неизвестны. Последний крупный сбой во «ВКонтакте» был замечен 24 мая 2016 года. Тогда пользователи жаловались на медленную загрузку.