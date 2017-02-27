В Витебске, Гомеле и Лиде создадут центры для незаконных мигрантов 13 27.02.2017, 21:07

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По словам Шуневича, центры появятся не раньше 2018 года.

В Беларуси центры временного содержания незаконных мигрантов будут созданы в Витебске, Гомеле и Лиде. Об этом в интервью БелТА рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич. По его словам, появятся центры не раньше 2018 года.

Курирует вопросы создания центров специальная рабочая группа, состоящая из сотрудников МВД и белорусского представительства Международной организации по миграции (МОМ). Центры появятся в нашей стране не раньше 2018 года.

Управление надзорно-исполнительной деятельности МВД отобрало помещения для центров. Они будут созданы на базе имеющейся инфраструктуры органов внутренних дел.

«Во избежание кривотолков еще раз подчеркну: центры будут предназначены исключительно для содержания иностранцев, ожидающих депортации, а не для размещения беженцев», — отметил он.

По словам главы МВД, миграционная ситуация в стране стабильна.

«За 2016 год за нарушение законодательства из страны выдворено 2332 иностранных гражданина. Список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, пополнился больше чем на 8 тысяч», — рассказал министр.

Напомним, в январе в немецкой газете Tageszeitung появилась информация о выделении ЕС Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров на 30−50 мест для трех категорий мигрантов: беженцев из Сирии, Украины и «лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС», — в том числе и чеченские беженцы.

В МВД Беларуси уверили, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из Евросоюза в них размещаться не будут. Также на этот год были установлены квоты по приему мигрантов в Беларуси. В 2017 году в Беларуси статус беженца могут получить 800 человек. Это на 400 человек меньше, чем в 2016 и 2015 годах.