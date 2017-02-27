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Впервые в истории ведущими «Евровидения» станут только мужчины

  • 27.02.2017, 21:15
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Конкурс пройдет в Киеве в мае под девизом «Празднуем многообразие».

Объявлены ведущие международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Впервые в истории мероприятие проведут трое мужчин: Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко, передает dw.com.

«Мы не ставили цель найти именно такую комбинацию ведущих, но когда увидели их таланты, решили, что было бы здорово, если эти трое парней будут вести шоу. Александр, Владимир и Тимур полны энтузиазма, мы уже начали работать над подготовкой к проведению песенного конкурса», - заявил продюсер «Евровидения-2017» Стюарт Барлоу.

Ведущих выбирали на специальном конкурсе. Кроме опыта ведения телевизионных шоу в прямом эфире, претенденты должны были продемонстрировать владение английским языком, чувство юмора и артистизм, сообщает канал «UA: Первый».


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