Джон Маккейн: Россия будет свободна! 1 27.02.2017, 21:21

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Джон Маккейн

Фото: AFP

Сенатор от Республиканской партии США заявил, что многочисленные марши памяти убитого российского политика Бориса Немцова дают надежду на будущее РФ.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн прокомментировал прошедшие в России и других странах мира марши памяти убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова, отметив, что на них вышли десятки тысяч человек. Об этом он написал в Facebook.

«Вчера в Москве и в городах по всему миру десятки тысяч людей прошли в честь жизни Бориса Немцова – бывшего российского лидера оппозиции, который был убит два года назад в тени Кремля», – написал он.

Сенатор отметил, что Немцов рисковал жизнью ради свободы России, и пришедшие люди дают надежду, что так и будет.

«Борис рисковал своей жизнью, чтобы бороться за свободу, демократию и справедливость для российского народа, и его пример подхвачен замечательными людьми, которые продемонстрировали это вчера. Их скандирования внушают мне надежду: Россия будет свободна!» – подчеркнул Маккейн.

26 февраля в нескольких российских городах прошли акции памяти Немцова, самая масштабная из них состоялась в Москве. Люди прошли маршем от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, после этого желающие направились к месту убийства политика в начале Большого Москворецкого моста.

Немцов был застрелен в районе московского Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.