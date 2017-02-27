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«Борись!»: В Варшаве прошла акция памяти Бориса Немцова

  • 27.02.2017, 22:17

Россияне, поляки, белорусы, украинцы и крымские татары вышли 27 февраля на акцию памяти Бориса Немцова в Варшаве.

Акция прошла на Замковой площади столицы Польши. Почтить память погибшего лидера российской оппозиции пришли бывший мэр Варшавы, депутат Сейма Польши Мартин Свентицкий, главный редактор польской «Газеты Выборчей» Адам Михник, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, лидеры фонда «За свободную Россию» Маша Макарова и Валентина Чубарова, белорусский активист Витовт Сивчик, вице-президент польского Объединения против антисемитизма и ксенофобии Магдалена Чиж, активисты украинских и крымско-татарских организаций Польши.

Участники акции зажгли свечи в память о Борисе Немцове, а затем выложили из свечей слово «Борись». Звучали лозунги «Путин — это война» и «Россия будет свободной!».

На акции выступили Адам Михник, Мартин Свентицкий, Наталья Радина, Дмитрий Бондаренко и другие.


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