Оле-Эйнара Бьерндалена обокрали по дороге в Пхенчхан 10 27.02.2017, 21:43

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Оле-Эйнар Бьерндален

Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Муж Дарьи Домрачевой стал жертвой ограбления во время перелета по маршруту Мюнхен - Хельсинки - Пхенчхан.

У 8-кратного олимпийского чемпиона украли несколько личных вещей. Также в Корею, где пройдет этап Кубка мира и Олимпийские игры 2018 года, еще не прибыли его винтовка и 15 пар лыж.

- Украли мои новые лыжные очки, мой отличный налобный фонарик и беспроводной динамик. Также исчез лазерный аппарат, который я использую для лечебных процедур. Если вы увидите человека в хороших лыжных очках с освещением, да еще и с музыкой, то это тот самый вор.

Моя винтовка все еще в Хельсинки, а лыжи вообще непонятно где. В Хельсинки меня остановили и сказали, что в чехле для винтовки есть какая-то жидкость. Я сказал, что это оружейное масло, и что они могут вскрыть чехол и убедиться в этом. Сотрудники сделали это, однако винтовку так и не отправили. Главное, чтобы мне прислали винтовку и лыжи, — цитирует Бьорндалена vg.no.