Восемь популярных белорусов, которые борются с декретом №3 на YouTube 27.02.2017, 23:28

Фото: nn.by

Белорусы активизировались и начали бороться с «налогом на тунеядство» не только на улицах, но и на YouTube.

Мы живем в такое время, когда интернет начинает становиться все более и более влиятельным. Со времени введения декрета №3 белорусы активизировались и начали бороться с «налогом на тунеядство» на YouTube. Десятки аккаунтов собрали тысячи подписчиков за считанные месяцы. «Наша Нiва» собрала восемь популярных аккаунтов белорусов, которые стали известными благодаря декрету.

Гарантий НЕТ

Один из самых популярных блогеров, который выпускает видео на тему «декрета №3». Максим Филиппович — житель Гомеля, и, как и его зрители, получил «письмо счастья». Делал видео он еще до него, но пик его популярности пришел именно во время крупного обсуждения декрета в интернете. Подписчики сильно поддерживают Максима и даже жертвуют ему деньги на жизнь. Теперь у гомельского блогера 16,5 тысяч подписчиков, а самое популярное видео на его канале набрало 470 тысяч просмотров:

Политика Беларуси

Житель Витебска Владимир Мунякин также время от времени попадает в топы YouTube. По словам Владимира, у него был другой канал, который был заблокирован, теперешний же канал начал работать с февраля 2017 года. Владимир снимал видео на тему политики и экономики, но настоящую популярность получил именно на волне возмущения белорусов. Сегодня на канал подписано почти 5 тысяч человек, а видео на тему «Как не платить налог на тунеядство» набрало 120 тысяч просмотров:

Познавательное ТВ

Блогеры из Беларуси создали канал, который за 4 месяца имеет уже 8,5 тысяч подписчиков. В основном контент состоит из подборок видео, как люди спорят с налоговой, различные вырезанные сюжеты с телевидения и других интернет-блогеров. Также иногда появляются аналитические передачи, которые ведут гомельчане Евгений Пупырин и Николай Буров — владельцы канала. Самое популярное видео на канале имеет 270 тысяч просмотров:

Марат Минский

Минский блогер Марат Минский не сразу начал записывать видео на тему декрета. В основном его контент состоял из видео про бизнес. Сам Марат по специальности политолог. Горячая тема «тунеядство» и просмотры этих видео вынудили блогера записывать больше роликов на данную тематику. В своих видео он анализировал Марш рассерженных белорусов, темы суверенитета и революции. Сегодня у него на канале 6,6 тысяч подписчиков, а самое популярное видео имеет 71 тысячу просмотров и посвящено теме «Марша возмущенных белорусов»:

Татьяна и Павел Карелины

Муж и жена создали канал на YouTube, где с февраля начали выходить аналитические ролики на тему тунеядства, власти и т.д. За месяц семья собрала уже 1,3 тысячи подписчиков. Сами авторы себя не показывают, вместо этого на их подкастах идет видеоряд, а все мысли записаны только на аудио. Один из самых популярных роликов на тему декрета под названием «Власти отменят закон о тунеядстве» набрал 135 тысяч просмотров:

Власти нет

Речицкий 23-летний парень Дмитрий Лебедев также получил популярность благодаря видео на тему декрета. Месяц назад он записал свой первый ролик, и тот стал самый популярным на его канале. Парню пришло «письмо счастья», и он решил поделиться этим с интернет-пользователями. Сейчас Дмитрий делает видео с маршей, судов, делает подкасты и пытается собирать пожертвования за свои видео. Вот его первое и самое популярное видео:

Edgar Konstantin

Эдгар Вальвачев из Орши создал свой канал на YouTube еще в 2012-м. Парень делился своими мыслями на разные темы и выставлял видео с анбоксингами. Месяц назад блогер начал делать видео на тему декрета, и это очень повлияло на просмотры. Сейчас на канале Эдгара 1,6 тысяч подписчиков, а самое популярное видео называется «Куда Лукашенко тратит деньги с налогов»:

Белорусское Поле Экспериментов

Дмитрий Сабуров из Гомеля в этом году также был вынужден начать делать видео. Молодой блогер получил «письмо счастья» и был должен государству 185 долларов. Сейчас Дмитрий ходит с видеокамерой по разным инстанциям, записывает блоги с маршей и протестов, собирает подписи за отмену декрета. Одно из таких видео, где парень собирает подписи, насчитывает 6,4 тысячи просмотров: