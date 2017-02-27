Ученые нашли странную связь между лицами людей и их именами 6 27.02.2017, 22:10

Необычный эксперимент показал, что имя человека по каким-то пока непонятным причинам связано с обликом его лица.

Это может объяснять существование культурных стереотипов вокруг определенных имен, говорится в статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology, передает РИА «Новости».

«В случае с другими стереотипами это часто так происходит – они влияют на то, кем мы становимся и как мы себя ведем. В нашем случае люди считают, что парни по имени Боб будут обладать более круглым лицом, чем мужчины по имени Тим. Мы полагаем, что стереотипы действительно могут влиять на облик лица человека или менять его», — заявил Йонат Цвебнер из Еврейского университета Иерусалима (Израиль).

Появление глобальной сети и накопление большого количества данных позволило психологам проверить несколько стереотипных представлений о поведении и облике людей.

К примеру, недавно американские ученые доказали, что блондинки на самом деле не глупее брюнеток, что у человека отсутствует внутренний "гей-радар" и что большинство интернет-стереотипов об интересах мужчин и женщин в корне неверны. При этом они подтвердили, что люди действительно чаще ошибаются в самый ответственный момент по психологическим причинам.

Цвебнер и его коллеги раскрыли еще одну интересную закономерность такого рода, которую назвали «эффектом Дориана Грея», наблюдая за поведением сразу нескольких групп добровольцев из Израиля и Франции, проходивших простой тест. В его рамках ученые показывали добровольцам фотографию мужчины или женщины, выводили под ней четыре имени и просили угадать, как зовут человека на портрете.

Ученых интересовало то, будут ли ответы французских и израильских добровольцев исключительно случайными или же им удастся «нащупать» какую-то закономерность, связывающую имена с лицом и его размерами. В первом случае доля правильных ответов, как отмечает Цвебнер, не должна превышать 25%, а во втором – быть заметно выше этого показателя.

К большому удивлению психологов, более близким к истине оказался второй вариант – в среднем, и израильтяне, и французы называли правильное имя в примерно 40% случаев, причем эта пропорция сохранялась даже тогда, когда ученые показывали добровольцам портреты людей одной расы, этнической принадлежности и сопоставимого уровня доходов.

Что еще интереснее, «чутье на имена» работало только тогда, когда участники опытов смотрели на фотографии своих соотечественников – после того, как ученые поменяли наборы снимков местами, уровень правильных ответов упал до уровня ниже случайного.

Как считают психологи, подобные результаты «угадайки» говорят в пользу того, что правильный ответ участникам опытов подсказывали те культурные стереотипы об облике носителей разных популярных имен, которые существуют в Израиле, Франции и во всех других странах мира.

В пользу этого говорит и то, что ученым удалось повторить похожие результаты и даже превзойти добровольцев в точности, «натренировав» искусственный интеллект решать ту же самую задачу. Анализируя форму лица, тип прически и прочие черты внешности, система ИИ смогла достичь планки в 64% правильных ответов, что также выше уровня случайного выбора ответа.

С другой стороны, возникает вопрос: почему лица людей соответствуют стереотипам о носителях тех или иных имен? Определенного ответа на эту загадку пока нет, однако Цвебнер полагает, что люди неосознанно подстраиваются под стереотипы о своем имени, меняя прическу, макияж и прочие черты лица, которые человеку легко изменить.