Минское «Динамо» победило «Локомотив» 4 27.02.2017, 22:29

В четвертом матче плей-офф КХЛ «зубры» обыграли ярославский клуб со счетом 4:2.

В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина минское «Динамо» сумело обыграть «Локомотив» из Ярославля (4:2).

«Динамо» Минск — «Локомотив» — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Клинкхаммер (А) — Эллисон — Костицын (А); Хенкель — Шинкевич, Гаврус — Ковыршин — Павлович (К); Готовец — Лисовец, Китаров — Кулаков — Степанов; Дрозд — Стась — Матерухин; Карабань.

«Локомотив»: Мурыгин (Судницын); Кронвалл (К) — Накладал, Тальбо (А) — Контиола — Козун; Любушкин — Гавриков, Полунин — Красковский — Коршков; Рафиков — Пашнин (А), Мосалев — Локтионов — Кадейкин; Коледов — Д. Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.

Шайбы: 1:0 — Степанов (Граньяни, Костицын, 9.18 — бол.). 2:0 — Павлович (16.11). 2:1 — Апальков (Аверин, 23.23 — мен.). 3:1 — Ковыршин (Гаврус, 26.01). 3:2 — Кадейкин (27.29). 4:2 — Стась (Дрозд, Матерухин, 35.07).

После четырех игр счет в серии 3:1. Пятый матч пройдет в среду в Ярославле.