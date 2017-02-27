Бизнесмены собираются массово закрывать свои дела 5 27.02.2017, 22:48

Около 86% белорусских индивидуальных предпринимателей намерены свернуть свой бизнес.

Согласно исследованию объединения «Перспектива», около 86% белорусских индивидуальных предпринимателей намерены уже через два года свернуть свой бизнес, если не изменятся условия для работы. Больше всего бизнесменов пугают нормы Декрета № 222, увеличение налогов, передает «Белсат».

В исследовании приняли участие около 1000 предпринимателей из разных регионов Беларуси. Данные на 1 декабря 2016 года.

«Сегодня ты работаешь, у тебя есть ИП, у тебя есть бизнес, а завтра ты становишься тунеядцем. Одной ногой мы стоим на пороге тунеядства, не может быть гарантии, что не попадем под декрет №3», — говорит предприниматель Сергей Сумарев.

«Меньше становится ИП, однако увеличивается налог, тем самым компенсируются убытки в государстве. Например, если раньше $ 100 платили 100 человек, то сейчас 50 человек платят те же 100 $. Идет планомерное уничтожение предпринимательства» — констатирует Анатолий Шумченко, лидер общественного объединения «Перспектива».

«Наша власть до такой степени урегулировала весь бизнес. Государство лезет повсюду. Самое главное, чтобы государство не лезло, чтобы был покой в бизнесе», – комментирует Андрей Шестеряков, председатель совета ИП Южного рынка в Гродно.