Картины из коллекции Матея Радзивилла будут экспонироваться в Гомеле 27.02.2017, 22:57

Фото: belta.by

Выставка будет экспонироваться в дворцово-парковом ансамбле города.

Картины из коллекции Матея Николая Радзивилла будут экспонироваться и в Гомеле. Об этом сообщил сегодня во время торжественного открытия выставки «Радзівілы: лёсы краіны і роду» в Национальном художественном музее заместитель министра культуры Василий Черник, передает БелТА.

Замминистра отметил, что следующим после Минска городом, который примет выставку картин из коллекции Матея Николая Радзивилла, станет Гомель. Там она будет экспонироваться в дворцово-парковом ансамбле. Затем выставка переедет в польский город Бяла-Подляска. «Очень хотелось бы, чтобы после Минска она побывала в других городах нашей страны», - сказал Василий Черник.

Заместитель министра высказал слова благодарности князю Матею Николаю Радзивиллу за инициативу привезти частную коллекцию, уникальные личные вещи в Беларусь. Выставка «Радзівілы: лёсы краіны і роду» стала знаковым событием в культурной жизни страны.

«Эта коллекция является великой ценностью для меня, - отметил Матей Николай Радзивилл. - На выставке представлены картины, на которые я смотрел, когда был маленьким мальчиком. С этих портретов на посетителей экспозиции смотрят мои предки. В нашей семье есть традиция - обязательно выставлять собранную коллекцию».

В проекте представлена галерея образов известных деятелей: Барбара Радзивилл - королева Польши, ее отец - Юрий Радзивилл имел почетное прозвище Геркулес Литовский, Николай Криштоф Радзивилл Сиротка - основатель Несвижской резиденции, его брат Юрий - кардинал, краковский епископ, Михал Казимир Радзивилл Рыбонька - основатель мануфактуры слуцких поясов, Кароль Станислав Радзивилл Пане Коханку - яркий пример свободы и независимости шляхты ВКЛ и другие. Безусловной ценностью коллекции является то, что некоторые портретные образы, возможно, сохранились в единственном экземпляре.

Можно увидеть и портреты кисти известных европейских мастеров: итальянца Марчелло Баччарелли, работавшего при дворе Станислава Августа Понятовского, австрийца Франтишка Ксаверия Лампи, гравюры фламандского мастера Доминика Кусто, творившего при дворе Рудольфа II в Праге по рисункам Дж.Фонтана.

В экспозицию выставки органично вписались живописные портреты князей Радзивиллов из собрания Национального художественного музея Беларуси, которые до 1939 года находились в Несвижском замке.

Выставка «Радзівілы: лёсы краіны і роду» знаменует важность обращения к исторической памяти. Она послужит укреплению культурных связей Беларуси с украинцами, литовцами, поляками.