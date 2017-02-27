Актер Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье 4 27.02.2017, 23:04

Николай Караченцов

В больницу также попали родственница и медсестра актера.

Актер Николай Караченцов госпитализирован после аварии в Подмосковье, сообщил РБК его сын Андрей Караченцов.

«Да, действительно такое есть. Сейчас подъезжаю на место происшествия, как понимаю — столкнулись две машины», — заявил Андрей Караченцов.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что Караченцов госпитализирован в ближайшую клинику с черепно-мозговой травмой, у него также диагностировали сотрясение мозга.

Ранее издание Life со ссылкой на гражданcкого репортера сообщило, что артист доставлен в больницу с сотрясением мозга после ДТП.

Автомобиль Toyota Highlander, в котором на пассажирском сиденье находился Караченцов, столкнулся с «ГАЗелью», утверждает Life. Травмы, по информации издания, получили также находившиеся в автомобиле родственница актера Эльза Ивлева и его медсестра.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, ДТП произошло в окрестностях поселка Загорянский Щелковского района.

Двенадцать лет назад, в ночь на 28 февраля 2005 года, Караченцов попал в ДТП, после которого пролежал в коме 26 дней. Актер получил тяжелую черепно-мозговую травму, ему была сделана операция на головном мозге.