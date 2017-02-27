Экс-помощник Ле Пен обвиняет ее партию в махинациях 27.02.2017, 23:09

Марин Ле Пен

Фото AFP

Бывший помощник кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен Гаэль Нофри обвиняет партию Национальный фронт в финансовых нарушениях.

Бывший помощник кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен Гаэль Нофри выступил с новыми обвинениями по поводу незаконного финансирования правой французской партии Национальный фронт. Об этом сообщает BBC.

Как заявил Нофри, Национальный фронт, от которого Ле Пен баллотируется в президенты Франции, в 2012 году нанял его на работу в предвыборный штаб по фиктивному контракту Европарламента.

«Таким образом, судя по всему, партия пыталась занизить цифры официальных расходов на предвыборную кампанию Ле Пен», - сказано в сообщении.

По данным СМИ, Нофри подписал контракт на работу в предвыборном штабе Марин Ле Пен в сентябре 2011 года. «В 2012 году мне сказали: есть проблема, мы должны сделать это через контракт Европарламента. Я отказался», - заявил Нофри.

Сегодня Нофри - член муниципального совета Ниццы от правоцентристской Республиканской партии, он порвал все связи с Национальным фронтом.

По его словам, позже в 2012 году ему предложили контракт на работу у партийного бухгалтера Николя Кроше, однако в конторе Кроше он так и не появился.

Согласно последним опросам общественного мнения, Ле Пен имеет все шансы добиться успеха в первом туре президентских выборов, который состоится в апреле.

Однако набирающий все большую популярность центрист Эммануэль Макрон, если верить все тем же опросам, должен обойти ее во втором туре в мае. Проведенный в воскресенье опрос Figaro/LCI показал, что за Макрона во втором туре готовы проголосовать 58% избирателей, тогда как за Ле Пен - 42%.