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Капитан минского «Динамо»: Выходили сегодня как на последний бой

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  • 27.02.2017, 23:12

Нападающий «зубров» Александр Павлович подвел итог матча с «Локомотивом» (4:2, 1-3 в серии).

– Выходили сегодня как на последний бой. Перед своими болельщиками не могли сыграть плохо. Очень рады, что выиграли сегодня.

У меня проблем с характером нет. Рад, что ребята покопались в себе и нашли необходимые силы перед сегодняшней игрой.

В Ярославль нужно взять уверенность, которую приобрели после сегодняшней победы. И наглость с настырностью, чтобы понимали, что мы – сплоченный коллектив и нас никто не выиграет, – цитирует Павловича «Трибуна».


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