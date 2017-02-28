Успешную семью фермеров под Волковыском записали в «тунеядцы» 1 28.02.2017, 15:15

Татьяна Миганович создала ферму с нуля.

Пятаки находятся в нескольких десятках километров от Волковыска. Деревня небольшая — всего в одну улицу. Часть домов — бесхозные. Близость к городу определяет уклад жизни местных жителей — здесь уже не держат домашних животных, хлева пусты, а в некоторых подворьях сараи уже разобраны. Надобности в них нет — коров здесь давно не доят. Местные говорят, что невыгодно, да и пожилым тяжело вести хозяйство. Тем более неожиданно увидеть здесь большое хозяйство Татьяны Миганович. Вместе с мужем она перебралась в деревню из Волковыска и обзавелась 70 козами, которые и стали настоящими кормилицами, передает tut.by.

Уехать из города в деревню семья решилась после того, как Татьяну и Николая сократили на работе. Мужчина работал в мелиорации. Говорит — получал достаточно, хватало на съемную квартиру и на жизнь. Татьяна была менеджером в фирме, которая занималась продажей автозапчастей. Но у небольшого предприятия настали не лучшие времена, и Татьяну сократили.

— Тогда я еще работал на экскаваторе. Мог в хорошие времена заработать и 500 долларов, и 700. Но что это была за работа? Домой приходил только переночевать. Жену не видел сутками. Потом зарплаты стали падать, — говорит Николай.

Денег на съемную квартиру стало не хватать, купить собственное жилье в городе возможности не было. Семья стала искать варианты.

— Моя мама купила дом в деревне и предложила пожить там, — вспоминает Татьяна.

Сначала планировали, что дом будет использоваться как дача и приезжать сюда будут только летом, но вышло по-другому.

— Мама в итоге дом этот нам подарила, а мы уже стали доводить его до нормального состояния — сделали ремонт, вставили окна.

Все это время Татьяна искала работу в городе. Тогда семья еще думала, что дом в деревне — это временное решение жилищного вопроса.

— Муж работал, а я была дома. Упросила его купить мне козочку. Я городская жительница, мои родители всю жизнь прожили в городе. Дедушка вообще из Москвы. В деревне никто из нас не жил. Но мечта была — завести какую-нибудь домашнюю живность. Корова казалась очень большой, а вот коза в самый раз. Хотелось, чтобы она ходила по саду и двору, мекала себе, а я бы ее расчесывала, холила и лелеяла. Я почему-то думала, что она будет как собачка у меня. Долго уговаривала мужа. Он только смеялся и отмахивался. Мол, что я с таким животным делать буду, я же даже в деревне толком никогда не была. Но в конце концов сдался и купил мне козочку, — смеется Татьяна.

Но оказалось, что козы — стадные животные, и одной не обойдешься. Коза ходила по двору и явно требовала компании.

— Животное буквально кричало и изводило меня. И тут как раз сосед просто так отдал нам три козы. Сказал, что ему в его возрасте тяжело за ними смотреть.

Это и послужило началом семейного фермерского подряда. Татьяне пришлось освоить новую для нее специальность. Она на ходу училась ухаживать за козами, кормить их, доить.

— Мы даже специальную книжку купили по козоводству, но оказалось, что написанное на бумаге очень далеко от реальности. Так что пришли к организации нашего хозяйства самостоятельно.

«Директору „Беллакта“ пообещала каждый месяц покупать по козочке»

К первой своей питомице Татьяна поначалу подходила, что называется, кругами.

— Несколько дней, как потом оказалось, делала все не совсем верно, но потом приноровилась, и как-то дело пошло.

Со временем в хозяйстве коз стало больше, и встал вопрос, куда девать молоко, которого к тому моменту каждый день получали около 30 литров.

— Я пошла на прием к директору «Беллакта». Оказалось, что они молоко принимают, но только, начиная от 60 литров. Я просила, чтобы мне разрешили сдавать хотя бы наши 30 литров, и обещала, что с денег, полученных за продукцию, буду каждый месяц покупать козочек, чтобы приблизиться к нужной цифре. Все так и вышло. Но я опять столкнулась с проблемой. До этого я доила всех коз вручную, но в какой-то момент у меня стали неметь руки, и я поняла, что дальше так продолжаться не может. Пришлось купить доильный аппарат. Дойка пошла веселее. И если я раньше меньшее количество коз доила за почти два часа, то сейчас весь процесс занимает порядка полутора часов.

Мы идем в хлев, который находится через дорогу от дома. В теплых помещениях — ухоженные и накормленные животные. Николай рассказывает, что к правильной организации сельского труда они пришли самостоятельно: мужчина сконструировал специальную доильную зону, сделал кормушку. Рассказывает, что они выполняют все необходимые санитарные нормы, ведь молоко идет на детское питание.

По правилам доильный зал должен быть отделен от основного помещения, где содержатся козы. Кормить их тоже нужно в отдельном месте. Летом на выпасе должна быть специальная бетонная площадка для сбора навоза. Хотя, как говорит Николай, эта площадка им не нужна — навоз забирают односельчане для своих огородов. Но построить ее пришлось.

«Пригласила Марианну Щеткину в гости посмотреть, как мы живем»

— Наш рабочий день начинается в 5 утра и заканчивается поздно вечером. Это ежедневная тяжелая изматывающая работа: коз надо накормить, напоить, подоить, убрать за ними. В сезон вывести их на пастбище. Поэтому было особенно обидно, когда жена получила «письмо счастья» как тунеядка.

— Почему так случилось?

— Дело в том, что земля изначально была оформлена как земельный участок для огородничества. Мы и правда сначала занимались огородом. Когда срок аренды закончился, переоформили землю под ведение личного подсобного хозяйства (в этом случае налог на тунеядство платить не надо. — Прим. TUT.BY). Но получилось так, что огородничество попало на 2015 год, поэтому письмо и пришло. Я обратилась в местную налоговую, но там мне отказали. Тогда я написала письмо заместителю председателя Совета Республики Марианне Щеткиной и пригласила ее в гости, чтобы она посмотрела, как мы живем, — говорит Татьяна.

В итоге обращение женщины было направлено в местные органы власти. Татьяна сходила на комиссию в райисполком, написала заявление. Ей пообещали, что ее освободят от налога. Правда, тунеядцем в этой семье вскоре может оказаться и муж.

— Мы официально не расписаны. Все хозяйство оформлено на Татьяну, а я, получается, безработный. Конечно, можно оформить ИП, но мы будем обязаны платить ежемесячно в соцфонд достаточно большие суммы, что ударит по карману.

— А сколько сейчас вы получаете со своего хозяйства?

— Мы посчитали, что примерно 2 тысячи рублей в месяц выходит «грязными». Из этих денег надо купить корм, сено, лекарства, если кто-то из животных заболеет, оплатить электричество. Сюда же входят оформление справок на качество молока, это тоже не бесплатно. Раз в год наши козы проходят обязательное обследование у ветеринаров и сдают анализы, за которые мы платим. В общей сложности, в месяц на все про все уходит примерно половина заработанной суммы. Остальное остается нам на жизнь.

Николай говорит о том, что козоводство в Беларуси совершенно не развито. Их хозяйство одно из 10, которое в летний сезон сдает молоко на «Беллакт». Этот завод — единственное предприятие, которое принимает козье молоко.

— Тяжело наладить сбыт. Нам еще повезло, что рядом находится «Беллакт». Но вот мясо животных сдать или продать проблематично. Когда забиваем коз, а это необходимо для регулирования стада, мясо просто раздаем соседям. Шкуры тоже никому не нужны — мы их просто закапываем.

— Не жалеете, что уехали из города?

Нет. Несмотря на тяжелую работу, чувствуем себя здесь на своем месте, — говорит Татьяна. — Город не так далеко. Мы ездим туда по делам, в магазины и не считаем, что мы как-то оторваны от мира. Сейчас я занята ремонтом дома. Очень хочу сделать несколько тематических комнат — одну оформить под Древний Египет, вторую — в белорусском стиле, а третью — в африканском. Будет у меня такое виртуальное путешествие, ведь с нашими козами из деревни надолго не уедешь.