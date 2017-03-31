Солидарность по-белорусски: как встречают отсидевших за День Воли 2 31.03.2017, 17:07

Белорусов, смеясь, выходящих на свободу после ареста за участие в акциях протеста, уже не запугаешь.

Как встречают отсидевших сутки и за что их наказали - репортаж «Немецкой волны».

«Есть ощущение, что власти хотят еще больше надавить, унизить людей, но у них это слабо получается. Думаю, что вот эта солидарность, которую я сейчас вижу, будет только нарастать», - это первые слова после выхода на свободу в четверг, 30 марта, Дмитрия Ковалгина. 30-летний минчанин отбыл 5 суток административного ареста за участие в Дне Воли.

За март более 1000 человек были задержаны в Беларуси в ходе различных акций протеста. Среди встречавших 30 марта у ворот Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске тех, кто отбыл наказание, - экс-кандидаты в президенты, лидеры Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев и Николай Статкевич, известные оппозиционеры Павел Северинец (31 марта уже ему самому дали 10 суток ареста), Денис Садовский, Павел Виноградов.

Владимир Некляев (слева) и Павел Виноградов

«Такое впечатление, что власти стараются напугать людей, а в результате только еще больше пугаются сами. Сейчас я вижу, что люди, смеясь, выходят из тюрьмы, и их уже не запугаешь», - уверен Некляев. Встречавшие не говорили вышедшим на свободу пафосных слов.

«Я сам выходил после арестов 19 раз и знаю, как важно не выходить в «пустоту». Когда ты знаешь, что тебя будут встречать, сидеть гораздо проще. Вот и стараюсь сделать так, чтобы им было проще», - объясняет Павел Виноградов.

Мамин флаг

Отбывшего 5 суток Дмитрия Ковалгина участником митинга в День Воли можно назвать с большой натяжкой: он даже не успел дойти до проспекта Независимости, заблокированного милицией и ОМОНом. Манифестанты прорывались на проспект из прилегающих дворов и улиц. Ковалгин нес с собой огромный бело-красно-белый флаг, который сшила его мама Нина Дмитриевна. Встречать сына она не пришла. «После суда у нее случился сердечный приступ, пришлось вызывать скорую», - рассказывает Дмитрий.

Флаг, сшитый мамой Дмитрия Ковалгина

Каково же было его удивление, когда он увидел, что в пакете, который ему вернули перед освобождением, лежал тот самый флаг. Встречавшие развернули его прямо у ворот ЦИП с возгласом «Жыве Беларусь!» Происходящее снимал на видео характерной внешности человек, в котором угадывался сотрудник спецслужб.

Задержание и суд по известному сценарию

История участия Дмитрия Ковалгина в Дне Воли, суд и административный арест - классический сценарий, знакомый в Беларуси многим. «Меня схватили люди в гражданском, они не представились. На меня просто пальцем показал человек в кожаной куртке - замначальника Центрального РУВД, запомнивший меня по прошлым акциям. Затолкали в автобус, бросили на пол, а когда набилось 15 человек, повезли в отделение», - вспоминает Дмитрий. По дороге задержанных били за то, что поднимают голову, причем так, чтобы не оставалось следов.

Дмитрий Ковалгин

«Особое рвение проявил прапорщик, известный как «дядя Володя» - Владимир Находко. Многие его запомнили, собираемся подавать в суд», - говорит Дмитрий. И продолжает: «В РУВД стояли около пяти часов на растяжке - ноги максимально широко в стороны, руки на стену ладонями наружу. Потом отвезли до понедельника в ЦИП на улице Окрестина». Судили в суде Центрального района по двум статьям КоАП - за мелкое хулиганство (нецензурная брань) и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.

Дмитрий просит указать имена тех, кто фактически лишил его свободы на 5 суток: «Судья Вайтехович, свидетели Чернявский и Овсяник - не те, кто задерживал. Узнали меня только после того, как посмотрели, что я без шнурков, в показаниях путались, на уточняющие вопросы отвечали «не помню». Адвокат был назначенный, но ее участие оказалось бесполезным. Она сама мне сказала: «Ну, вы же не первый раз, все понимаете». Свою вину Дмитрий не признал, собирается обжаловать решение суда.

Кассовый чек не помог

Арест Ковалгин отбывал в окружении таких же, как и он, «политических». Правда, был и один случайный человек: «С нами сидел парень, не имеющий никакого отношения к акции, его забрали на выходе из ЦУМа, где он покупал тапочки. По дороге в РУВД он был уверен, что там разберутся и отпустят, но не тут-то было. Его увезли в суд и дали 5 суток ареста. Кассовый чек, в котором указано время покупки - 15.00 - не спас. В протоколе было указано, что задержание прошло в 14.40».

За решеткой Дмитрия Ковалгина больше всего угнетало отсутствие связи с внешним миром. Не давали ни ручки, ни бумаги, не передавали письма, хотя известно, что их отправляют, но цензура не пропускает или отдает уже на выходе, но не все.

Помощь со всего мира

В организации помощи арестованным и их семьям участвует сегодня множество разных людей. В офисе Партии зеленых с 24 марта действует пункт сбора помощи. «Сейчас передаем передачи тем, кто их раньше собирал, а потом был сам задержан», - объясняет активистка Инна Панчковская.

По ее словам, люди, не замеченные ранее ни в какой общественно-политической деятельности, несут продукты, разрешенные для передач вещи, собирают деньги. Вместе с другими желающими помочь, добавляет Инна, мы собираемся, думаем, что лучше передать, готовим свежевыжатые соки из фруктов и овощей.

Проверить, доходят ли до адресатов передачи, возможности нет, соответствующие правила постоянно меняют. «Со мной в камере сидел журналист Александр Борозенко, и ему ничего не передавали. Хотя уверен, что передачи для него приносили», - вспоминает Дмитрий Ковалгин. Для желающих помочь активисты публикуют в интернете информацию о задержанных и датах их выхода на свободу. Одна из инициатив по сбору помощи на погашение штрафов и тем, кто теряет работу, собрала уже больше 30 000 долларов. География отправителей - весь мир.