Многодетные из Гомеля ждут четвертого ребенка и ютятся в одной комнате 3 5.04.2017, 14:48

В списке очередников на приобретение льготного жилья для многодетных Точилины 66-ые.

У Галины и Сергея Точилиных трое детей. Семья из пяти человек ютится в комнате 12,5 кв.м. В сентябре они снова ждут прибавления. Несмотря на то, что еще одну кроватку ставить уже просто некуда, а детские вещи хранятся в кухонных шкафчиках. В списке очередников на приобретение льготного жилья для многодетных Точилины 66-ые, пишет tut.by.

Галина проводит по «однушке» экскурсию. Впрочем, идти тут особо-то и некуда. В комнате диван, шкаф, письменный стол, двухъярусная кровать и — еще одна. Ничего лишнего, но свободные габариты сжаты до того предельного минимума, когда не то что ходить, бегать, играть — дышать сложно.

Еще есть крохотная прихожая, но там — коляска, и маленькая кухня, готовить на которой приходится по-одному, вдвоем — не разминуться. Сегодня кашеварит Сергей, жарит на всю свою большую семью картошку.

Галина, между тем, заметно волнуясь, рассказывает, почему они все-таки решились пригласить в свой дом журналистов.

— В сентябре у нас появится четвертый ребенок и мы не представляем, как будем тут. В райисполкоме нам говорят: «Зачем вы рожаете, если не можете обеспечить детей?» — женщина на пару секунд замолкает, смотрит на иконы, их в доме Точилиных много, а затем, словно оправдываясь, продолжает, — Понимаете, мы с Сергеем оба сироты. С детства самого. Моя мать умерла, когда мне три года было, с тех пор по интернатам, жизни не видела. Только в 18 лет меня родная сестра к себе забрала. И вот тогда я решила, что у меня будет много детей.

— Может, это не каждый и поймет, но мы хотим дать своим детям то, чего не было у нас — домашнее тепло, — помогает супруге Сергей.

Признается, что ему как мужчине слышать в свой адрес упреки в том, что не может обеспечить свою семью, непросто. Но пусть говорят, что хотят. Он-то знает, что в состоянии всех прокормить.

— Работаю на химзаводе и нам бы хватало моей зарплаты, если бы не кредиты, — говорит Сергей. — Ведь, когда нам давали эту малосемейку как сиротам, нам не ключи вручали, а лом. Потому что тут даже замка не было, дверь была просто заколочена гвоздями. До нас здесь жили бомжи. Не было ни дверей, ни окон, ни патронов на потолке даже. Набрались кредитов, чтобы привести в порядок тут все. Сейчас уже почти рассчитались с ними. Но теперь собираем на этот взнос.

Год назад Точилиным предлагали строиться с условием: кредит под 1%, погашает 75% стоимости жилья. Но тогда было необходимо внести 15 млн старыми. Для семьи деньги — огромные. Взять в долг было не у кого, пришлось от квартиры отказаться. За этот год Точилины почти собрали необходимую сумму, но теперь нужно ждать. Сколько — неизвестно.

— Мы бы еще, может, и потерпели. Но у нас вот, видите, — отворачивает от стены ковер Сергей. — Мы его специально повесили сюда, чтобы не так дуло. Сейчас, пока нет дождей, сухо, но как только на улице сыро, у нас вся стена мокрая. А зимой над потолком сосульки висят как гирлянда. У нас угловая квартира, тут кирпичная кладка и еще одна, а между ними воздушная подушка. С ЖЭУ пришли — признали, что, да, мокрая стена и ушли. В ванной отлетела плитка вместе со штукатуркой. Не держится из-за постоянного конденсата. Сказали, что из-за того, что вещи детские сушим. Но разве от этого плитка от стены отлетает? — недоумевают Точилины.

— Мы не просим: дайте. Мы просим то, что гарантирует государство, — говорит Галина.

Сегодня в списке многодетных семей только одного Советского района Гомеля 354 нуждающихся. И очередь постоянно растет. В отделе жилищной политики райисполкома рассказали, что становиться на учет нуждающихся многодетные к ним приходят едва не каждый день.

— Точилины в списке нуждающихся с 2015 года, но если посмотреть на очередь, в ней есть и те, кто стоят там с 2008 года, то есть уже больше восьми лет…

— Людей, которые бы стояли столько на очереди, у нас нет. Здесь речь идет о тех, кто взял льготные кредиты и строит индивидуальные жилые дома. Пока они их не введут в эксплуатацию, снять с очереди мы их не имеем права. Таких семей у нас 30.

— То есть получается, Точилины фактически не 66-ые, а 36-ые и у них есть шанс обрести жилье в самое ближайшее время?

— Согласно выделенному финансированию, в 2017 году в Гомеле по государственному заказу будет построено 95 квартир в микрорайоне № 104, сколько выделят нуждающимся в Советском районе, неизвестно.