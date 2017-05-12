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В Гомеле из банкомата в здании банка неизвестные похитили почти $40 тысяч

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  • 12.05.2017, 17:48

По факту кражи, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 11 мая. Из банкомата, расположенного в одном из отделений банка Советского района Гомеля, неизвестные похитили более 79 тысяч рублей (более 40 тысяч долларов), сообщила tut.by официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В самом банке информацию не комментируют.

Следователи устанавливают обстоятельства хищения. По факту кражи, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Объекты, обнаруженные при осмотре места происшествия, отправят на экспертизу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению кражи.


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