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В России епископу подарили Land Cruiser за $100 тысяч

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  • 24.05.2017, 9:11
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Фото: openrussia.org

В ответ на критику РПЦ заявила, что «Иисус тоже принимал дорогие подарки».

Представитель Орловской митрополии епископ Нектарий (в миру Николай Васильевич Селезнев) обзавелся автомобилем Land Cruiser рыночной стоимостью около 6 миллионов российских рублей (примерно $106 тысяч). На транспортном средстве также установлена элитная серия номеров, ассоциированная с региональным правительством, пишет «Открытая Россия».

Источники в митрополии, на которые ссылается «Открытая Россия», удивились появлению у епископа дорогого автомобиля. Представители духовенства предположили, что епископ мог сам купить себе машину, но усомнились в источнике его доходов.

Официальный представитель Орловской митрополии Евгений Борисов заявил, что Land Cruiser был подарен епископу одним из местных агрохолдингов, и связан с архиерейским служением священника, который «посещает самые отдаленные деревни в любое время года и в любую погоду».

«Никакого проявления стяжательства в этом нет. Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали», — прокомментировал он.

Борисов заключил, что к подобным вещам необходимо подходить здраво, а не цепляться к ним или доводить до абсурда.

В 2012 году патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих машин, поскольку те провоцируют негативную общественную дискуссию и дискредитируют духовенство. Над случаями, когда дорогостоящее транспортное средство служителям церкви хотят купить «спонсоры», патриарх рекомендовал «двадцать раз подумать».


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