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Директора завода «Экзон» обвиняют в нецелевом использовании миллиона долларов

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  • 4.06.2017, 8:39
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Фото: tut.by

Следователи УСК по Брестской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора РУПП «Экзон-Глюкоза».

Директор обвиняется в выманивании государственного кредита.

Согласно материалам дела, директор предоставлял подложные документы для получения денежных средств по целевым кредитам для оплаты сельскохозяйственной продукции и оказания услуг по ее доставке, пишет belaruspartisan.org.

Так, фигуранту были выделены средства на осуществление закупки для государственных нужд зерна кукурузы у субъектов хозяйствования, которые определены решениями райисполкомов. Однако он приобретал их у посреднических фирм, не являющихся производителями поставляемой продукции, либо у предприятий, которым не был доведен соответствующий заказ.

Изначально сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области выявили факты предоставления документов для расчета с одним субъектом хозяйствования, который не относился к поставщикам—производителям, определенным указом президента. Позднее было выявлено еще 17 организаций, которым по приказу директора завода переводились бюджетные средства в нарушение установленного порядка. В материалах дела имеется 48 эпизодов противоправной деятельности руководителя, сообщает областное управление Следственного комитета. Всего использованы не по целевому назначению более 2 млн бюджетных рублей (эквивалент миллиона долларов).

«Подследственный свою вину не признал и от дачи показаний отказался. Для установления всех фактов проверена хозяйственная деятельность предприятия за два года, связанная с получением государственных целевых кредитов, допрошено свыше 200 свидетелей, исследована банковско-кредитная документация. На имущество фигуранта наложен арест», – сообщает областное управление Следственного комитета.


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