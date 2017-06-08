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Фотофакт: набережную Гомеля украшают белорусским орнаментом

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  • 8.06.2017, 20:19
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Фото: newsgomel.by

Строители выкладывают элементы белорусского орнамента из тротуарной плитки.

В Гомеле продолжается реконструкция набережной. По словам директора ГП «УКС Города Гомеля» Владимира Сеноженского, на данный момент на объекте идет обустройство пешеходной зоны. Также будет произведена реконструкция освещения набережной: вместо одного ряда оборудуют два, пишет gomel.today.

Тротуар, скамейки, лавочки, освещение в целом повторят стиль реконструированной части набережной. Однако у левой, относительно пешеходного моста, стороны будут и свои изюминки, например, элементы белорусского орнамента, выложенные из тротуарной плитки. Рассматривается также идея установки малой архитектурной формы.


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