Недобросовестные строители спровоцировали потоп в Гомеле 22.07.2017, 18:23

Несколько квартир в гомельской пятиэтажке ночью залило дождем

Неспокойную ночь 22 июля пережили жильцы дома 14 на улице Клермон Ферран в Гомеле. Их жилище залило дождем. Люди винят в произошедшем строителей, ремонтировавших кровлю накануне, пишет tut.by.

Разбухший ламинат, испорченная мебель, отставшие от стен обои. Сегодня ночью в этом доме было не до сна.

— Я находилась на даче. В три часа ночи звонит муж: «Света, нас заливает!» — рассказала владелица квартиры № 17 Светлана Силина. Она же предоставила фото последствий ночного потопа.

— Нас еще спас натяжной потолок. У соседей — просто катастрофа. Кругом вода, — говорит женщина.

Больше всего досталось верхним этажам. Теперь жильцов волнует один вопрос — кто и когда заплатит за испорченную мебель и ремонт.

Известно, что в доме № 14 производился капитальный ремонт. Утеплялись стены, ремонтировалась кровля. Заказчиком работ выступает КЖРЭУП «Советское». Подрядчик — производственное унитарное предприятие «РУБИН» ОО «БелОИ».

— Произошедшее не связано с бесхозяйственностью компании-подрядчика, которая осуществляла ремонт кровли. Случившееся — стечение обстоятельств, форс-мажор. Специалисты составили акты-осмотры пострадавших квартир. Подрядчик будет устранять недостатки. Думаем, что со всеми владельцами квартир будет найден общий язык, — прокомментировали ситуацию в обслуживающем дом РЭУ № 14.