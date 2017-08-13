Что говорят иностранцы о Витебске 10 13.08.2017, 20:56

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Самыми привередливыми оказались туристы из России.

Спустя почти месяц после XXVI Международного фестиваля «Славянский базар», когда самые впечатляющие картины все еще стоят перед глазами, есть смысл поговорить о реакции гостей города на все увиденное.

Vkurier.by выяснил у сотрудников гостиниц, кафе и экскурсоводов каково это – быть зарубежным гостем в фестивальном Витебске.

Витебские отели разочаровали иностранцев

Пора прекращать строить иллюзии, что городские отели могут принимать взыскательных туристов, поделилась сотрудник одной из витебских гостиниц:

«Иностранцы прежде всего жалуются на условия проживания, на качество обслуживания, на незнание иностранного языка персоналом отеля.

А ведь в индустрии гостеприимства нет мелочей – абсолютно все имеет значение. И без квалифицированных служащих и чистых современных номеров отель не может быть привлекательным для гостей, даже если он расположен в живописном районе города и имеет комплекс дополнительных услуг.

Дирекция гостиницы не хочет понимать о том, что современный турист, иностранец или наш соотечественник, путешествуя, имеет возможность сравнивать уровень».

Эти слова подтверждают постояльцы на сайтах турсервиса TripAdvisor и booking.сom.

«Типичный совковый отель», в котором жить можно, но не хочется, – пишет турист Nikita о гостинице «Витебск».

«Из хорошего – это только то, что мы не ночевали на улице», – добавляет Raisa.

Мы понимаем, что отдельные отзывы могут страдать субъективностью, но в целом средние оценки по витебским гостиницам вполне адекватны. Однако в некоторых случаях сумма, потраченная на оплату пребывания в гостинице, наводит клиента на весьма критические размышления. К примеру, один из пользователей сайта tripadvisor.ru пишет о гостинице «Ветразь»:

«Неоднократно слышали, что директор данной гостиницы подворовывает на хозяйстве. Останавливались в гостинице, чтобы проверить воочию уровень ее хозяйствования. Просто ужас. Номер душный прокуренный, вся мебель носит на себе жирный слой грязи. Очень непривлекательный антураж.

Куда смотрят власти города, которые должны руководить и отслеживать за работой своих подчиненных. Такого директора нужно снимать с должности без лишних слов. Приезжие и туристы судят по городу прежде всего учитывая комфорт проживания. Представьте себе, что думают те несчастные, которым «повезло» остановиться в Витебсктуристе?»

А теперь о еде

Витебские кафе практически не приспособлены для не говорящего по-русски человека, рассказал официант Кирилл:

«Даже в заведениях, расположенных в центральной части города, меню не дублируется на английском. Не секрет, что в кафе нет официантов, которые могут без проблем общаться с иностранцами.

Приходили к нам гости из Германии, Польши, много англоговорящих. И если говорить о кулинарных пристрастиях, то всем нравятся драники. Среди гастрономических потрясений – окрошка, которую заказывали, а потом отказывались, заявляя, что это несъедобно. С их точки зрения смешать колбасу, огурцы, яйца, лук с квасом просто немыслимо.

К слову, зарубежные гости – требовательные и капризные едоки. А с точки зрения чаевых персоналу выгоднее российские туристы».

Справедливости ради следует отметить, что на сервисах Foursquare и TripAdvisor по поводу витебских кафе и ресторанов больше позитивных отзывов. В большинстве случаев посетители все-таки довольны. Но и негатива в комментариях пока хватает.

«Ужасное непрофессиональное обслуживание, ноль внимания на столы. Официант путала и забывала про заказ. Столы грязные. Непонятный метод расчета, в чеке не прописывается полная сумма заказа. Уровень этого заведения очень снизился», – написал Anchoys о гастрономическом баре «Угол 90» четыре недели назад.

«Администратор встречала гостей с выражением на лице «достали все». Можно, конечно, списать это на «Славянский базар» , но я была других местах в Витебске – там все отлично. Официанты обладают «волшебной» способностью не смотреть в твою сторону, общаются грубо. Еда вкусная – нет претензий, но атмосфера не очень дружелюбная», – поделилась мнением о кафе «Волшебник» Olga из Питера.

Экскурсовод Елена рассказала, что не нравится иностранным туристам в Витебске. Как оказалось, больше всего их удивило большое число курящих.

Беларусь становится все интереснее для иностранных туристов – теперь у нас можно не только посмотреть пресловутую «советскую экзотику», но и очень дешево (по меркам иностранцев) поездить по стране, полакомиться натуральными блюдами и, конечно же, посмотреть на наших красавиц. Впрочем, зарубежных гостей поражает, что наши женщины часто одеты неуместно – чересчур вызывающе и откровенно сексуально.

Обращают внимание туристы на отсутствие надписей и указателей на английском языке. Не нравится иностранцам и то, что не всегда и не везде можно расплачиваться картой – это не слишком удобно для иностранцев, привыкших все делать «по безналу». Недоумение вызывает и запрет на фотографирование в музеях и на выставках. Это уже называют витебским «эксклюзивом».