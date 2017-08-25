Фотофакт: Российские танки под Осиповичами

Фотофакт: Российские танки под Осиповичами5
- 25.08.2017, 16:21
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На станцию Верейцы, что под Осиповичами, пришел эшелон с российской военной техникой.
Выгружали военную технику, как сказали «Радыё Свабода» местные жители, ночью, а утром колонна двинулась лесной дорогой на военную базу, что неподалеку от деревни Протасевичи.
В Верейцах тем временем выставили радиолокационную станцию, осталась большая военно-инженерная машина на гусеничном ходу, грузовик с тентом и кунг. Вместе с разгруженными железнодорожными платформами на станции находятся три пассажирских вагона российской железной дороги.
Дорога на военную базу разбита гусеницами танков и большими грузовыми машинами. От Верейцев до базы километров пять.
На военной базе суета и гул тяжелой боевой техники. Танки и другие тяжелые гусеничные машины выставлены на территории. Из-за забора видно, как военные крутятся у бронетехники. Слышны единичные пушечные выстрелы. Неподалеку полигон.
Сельчане проклинают солдат за то, что разбили дорогу, ведущую к выгона, где они пасут коров. Говорят, что сейчас к коровам трудно доехать.
Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.
8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».