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Фотофакт: Российские танки под Осиповичами

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  • 25.08.2017, 16:21
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Фото: «Радыё Свабода»

На станцию Верейцы, что под Осиповичами, пришел эшелон с российской военной техникой.

Выгружали военную технику, как сказали «Радыё Свабода» местные жители, ночью, а утром колонна двинулась лесной дорогой на военную базу, что неподалеку от деревни Протасевичи.

В Верейцах тем временем выставили радиолокационную станцию, осталась большая военно-инженерная машина на гусеничном ходу, грузовик с тентом и кунг. Вместе с разгруженными железнодорожными платформами на станции находятся три пассажирских вагона российской железной дороги.

Дорога на военную базу разбита гусеницами танков и большими грузовыми машинами. От Верейцев до базы километров пять.

На военной базе суета и гул тяжелой боевой техники. Танки и другие тяжелые гусеничные машины выставлены на территории. Из-за забора видно, как военные крутятся у бронетехники. Слышны единичные пушечные выстрелы. Неподалеку полигон.

Сельчане проклинают солдат за то, что разбили дорогу, ведущую к выгона, где они пасут коров. Говорят, что сейчас к коровам трудно доехать.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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