Правда о жизни в СССР, нарисованная советской девочкой 28 29.08.2017, 10:59

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Автор рисунков позже стала знаменитой художницей в Израиле.

«Недавно сайт Englishrussia выложил потрясающие рисунки, на которых очень точно и детально изображена повседневная жизнь позднего СССР.

Рисунки сделала девочка по имени Зоя Черкасская-Нади, которая в пятнадцатилетнем возрасте переехала из СССР в Израиль, где смогла самореализоваться и стать известной художницей. Зоя получила классическое художественное образование, но знаменитой ее сделал именно первый цикл работ, созданных после переезда в Израиль.

Сложно сказать, что цепляет в них больше всего — то ли несколько детский и несовершенный стиль, то ли внимание к деталям советского быта тех лет.

Итак, в сегодняшнем посте — вся правда про жизнь в позднем СССР, нарисованная пятнадцатилетней девочкой, а также мои комментарии», - написал известный блогер Максим Мирович.

Типичный летний отдых советской семьи, живущей в небольшом моногороде либо на окраине большого города, в котором есть река. В принципе, выходные дни и многих современных россиян, живущих на Волге, выглядят примерно так, разве что "стол" сейчас чуть побогаче.

Обед на кухне. Мама или бабушка за кухонным столом скорее всего готовит ужин — в СССР нередкой была привычка обед и ужин готовить "заранее", а потом просто разогревать, чаще всего это было связано с рабочим графиком. Обращают на себя внимание тонко подмеченные уникальные детали советского быта — стены, крашеные наполовину синей краской, наполовину побелкой, клетчатая клеенка на столе, стойка для крышек на стене у окна. На крыше соседнее хрущевки за окном надпись "Слава Труду!"

Застолье в квартире, скорее всего уже его финальный аккорд, когда гости разошлись. Такие застолья действительно были очень популярны в СССР из-за того, что не существовало нормальных уютных кафе, а рестораны были довольно дорогими и "пафосными" — туда нужно было иди в костюме и вечернем платье. Еще обратите внимание на полированный серван на заднем плане — туда ставили, как правило, "самое ценное" вроде сервизов и хрусталя.

Кстати, дядька с гитарой чем-то напоминает Высоцкого.

Картина называется "Нижний брейк", на ней нарисована школьная дискотека. Судя по популярности брейкданса, леопардовым лосинам, свитеру "BOYS" на парне и джинсам "Mawin" на одной из девушек — это уже самые последние годы существования СССР, где-то 1989-1990-й.

Внуки встречают бабушку, очень трогательная картина с отлично переданной атмосферой — в доме вечер, скорее всего бабушка приехала посдитеть с внуками в отсутствие родителей. Девчонка обнимает бабушку, а мальчик заглядывать в сумку, так как знает, что бабушка обязательно привезла с собой что-нибудь вкусненькое для внуков)

Еще на картине очень точно передана одежда — вот такие синие пальто с воротником из цигейки часто шились на заказ и потом носились очень долго, чуть ли не десятилетиями.

Осень в парке, школьницы собирают кленовые листья — может быть, для школьного гербария, а может быть, просто для себя.

Утро. Очень точно передан интерьер комнаты девочки-подростка тех лет — ковер на стене и ковровая дорожка на полу, письемнный стол, вращающийся стул и небольшое кресло с красной обивкой. Возможно, художница вспомнила свою комнату в советской квартире.

Парикмахерская (на стекле, кстати, надпись по-украински: "перукарня"). Дама делает укладку в стиле поздних восьмидесятых:)

Детская площадка в одном из дворов. Девчонки пьют вино (скорее всего, какой-нибудь портвейн "Агдам"), а парень в синих спортивках "Адидас" делает какие-то упражения)

Девчонки курят за гаражами.

Еще одна кухня, дети едят арбуз. За окном лозунг "Миру-Мир!"

И еще кухня, это скорее всего дача либо деревенский дом, показан процесс "закатки" помидоров в трехлитровые банки.

Вечерние посиделки у телевизора, очень точно показаны детали эпохи — ваза на телевизоре (иногда под нее еще стелили кружевную салфетку), полированный комод, ковер на стене, семейные трусы и роговые очки у папы и ультрасовременная "компьютерная" заставка "Прожектора Перестройки" по телевизору.

Домашнее праздничное застолье, тоже очень точно переданы детали. В центре стола — жареная курица, которая в позднем СССР появлялась на столе только по праздникам. Из напитков на столе можно увидеть бутылку водки "Столичная", бутылку какого-то вина (по этикетке не идентифицируется), а на переднем плане видна бутылка "Пепси-колы", что появилась в СССР в 1974 году.

Обед в столовой, вероятнее всего на каком-то предприятии.

Школьный спортзал, прыжки с трамплина через "козла".

Очередь в молочном отделе "Гастронома":

Зима в промышленном районе. Кстати, все эти "пацанчики с района", кторых фанаты СССР считают исключительно "явлением девяностых" — это обычные выходцы из пролетариата, успешно существовавшие и во все советские годы.

Мужики играют в домино. Не знаю, писал ли раньше кто-нибудь об этом, но у "планового" СССР, в котором люди не могли заниматься предпринимательством, была еще одна большая трагедия — невозможность самореализации после выхода на пенсию. По сути того, кто выходил на пенсию, "списывали", и человек был вынужден кортотать остаток своей жизни в достаточно бесполезных и бессмысленных занятиях, вроде играния в домино или рыбалки. В то время как на западе люди к 60-65 годам имели возможность накопить неплохую сумму денег и приобрести какое-то свое дело, проводя намного более осмысленную и деятельную старость.

Жизнь молодежи. Младшая школьница идет с галстуком, а старшеклассницы уже выглядят как вполне взрослые дамы с прическами-начесами, косметикой и в яркой одежде.

Домашнаяя дискотека. На стене — плакаты с музыкальными кумирами времен позднего СССР — Depeche Mode, Цоем и кем-то еще типа Кости Кинчева.

Вот очень хороший рисунок, показывающий жизнь типичной советской семьи в маленькой однокомнатной квартире. Комната перегорожена сервантом, с одной сторны у родителей создано нечто вроде гостиной для просмотра телепередач, а с другой стороны серванта живет парень-подросток, увлекающийся металлом и собирающийся на тусовку.

Кстати, я сам лично видел вот такие комнаты, перегороженные мебелью (сервантом либо платяным шкафом), в которых были вынужденны жить по нескольку поколений одной семьи.

Ну и самая последняя картинка, тоже очень классная. Можно только догадываться, что шипят эти бабушки на лавке про "Светку из двадцать пятой, что снова вырядилась как огородное пугало".