Кто живет в скандальном «доме Чижа» 18 7.08.2017, 15:27

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Фото: александр обухович

Дом «У Троицкого» сразу после постройки попал во всевозможные списки самых сомнительных строений.

Жители дома рассказали, как живется в доме, который, кажется, недолюбливают все вокруг.

Хотя у него есть официальное название «У Троицкого», его чаще всего называют «Дом Чижа» — по фамилии опального бизнесмена, который и руководил компанией-застройщиком. Дом сразу после постройки попал во всевозможные списки самых сомнительных строений и тех зданий, которые надо срочно снести. The Village Беларусь выяснил, как живется в доме, который, кажется, недолюбливают все вокруг.

Дом «У Троицкого» спроектировал Олег Ладкин, он же автор соседнего длинного дома, известного по магазину «Панорама». Архитектор говорил, что тот дом стоял, как обрезанный кусок колбасы, и требовал продолжения. В 2005–2006 годах один из владельцев «Панорамы» предложил Ладкину спроектировать жилой дом рядом с магазином, и тот разработал двухобъемное здание. Но вскоре наступил кризис, и строительство пришлось отложить. Спустя какое-то время участок под строительство передали «Трайплу», но Юрий Чиж решил заказать новый проект — и его снова, буквально за три месяца, выполнил Олег Ладкин. Дом начали строить в конце 2009 года и сдавали по частям, окончательно здание ввели в эксплуатацию в начале 2013-го.

Архитекторы, культурные деятели и обычные граждане неоднократно критиковали дом за его расположение, размеры, цветовое решение. Дом регулярно попадает в любительские списки объектов Минска, которые следовало бы снести. В январе 2013-го Александр Лукашенко сказал про дом: «Мне он тоже не очень нравится».

В 2011 году дольщикам предлагали квадратный метр по три тысячи долларов, тогда же на продажу выставили и места в гараже-стоянке по 40 000 долларов. Но после нескольких кризисов и девальваций цена квадрата упала до 1 500 долларов. И если самая дорогая квартира площадью в 332 квадратных метра поначалу стоила почти миллион долларов, то год назад ее можно было купить вдвое дешевле. Но сумма выходила все равно огромная.

В доме 235 квартир площадью от 57 квадратных метров в двушках до 332 метров в 4-комнатных на верхних этажах. Летом 2013-го непроданными оставались 22 квартиры. Сейчас сайт жилого комплекса показывает всего одну свободную квартиру, которая расположена на 11-м этаже: это «однушка» общей площадью 249,6 квадратных метра за 424 320 долларов; выходит по 1 700 долларов за квадрат. Еще семь квартир значатся как забронированные: самая дешевая — за 185 440 долларов, самая дорогая — за 458 660 долларов; квадратный метр в них стоит по 1 500 — 1 700 долларов. Самая дорогая квартира в аренду — трешка общей площадью 125 квадратных метров: она обойдется в 2 200 долларов ежемесячно.

«И если бы мы все тогда построили, то сейчас Минск бы был не хуже Ашхабада или Грозного»

В то время когда создавался дом, мы не имели такой палитры разнообразных композиционных приемов, использования новых материалов, как сейчас. Мы были первопроходцами. У нас полно домов с перепадами, с террасами, но практически никто не использует эти террасы. А на нашем доме такое очень широко опробовалось. Мы и керамогранит применили на жилом доме первыми. Зеркальное остекление — когда окна используются не просто как окна, а как витражи, — в жилом доме тоже мы первыми сделали. Лоджии здесь шириной метр сорок — полтора метра. Я оказался в авангарде: спереди сделал гараж в три уровня, а сзади — в два уровня: не было в то время гаражей ни в два, ни в три уровня. Но тогда это было показано президенту, взаимно оговорено, и работа началась. Все согласования прошли безболезненно — я считаю, потому, что все сделано на высоком техническом уровне. Когда закончил работу над проектом, съездил в Москву, и там я не увидел чего-либо подобного. Сейчас — да, появляются такие элементы, но не дома, а только элементы. А у нас очень широко теперь применяются такие решения, за мной пошла вся толпа.

При работе над первоначальным проектом — это было в предкризисный период — мы так размахнулись, что у нас были две квартиры по 760 квадратных метров. А когда уже начали строить, то переделали крупные квартиры в малые, и общее число квартир увеличилось на 35, что ли, штук. То есть мы раздробили их — это с учетом времени. Конечно, по 760 метров — это крупноватое жилье. Но дело в том, что как раз большие квартиры первыми и разлетелись — с террасами, с пентхаусами. А квартирки поменьше еще есть в продаже до сих пор.

Это элитное жилье, и мы построили его, учитывая градостроительную ситуацию, мы сделали здание-скульптуру. Конечно, жилье в большом масштабе строить так нельзя, это дорогое удовольствие. Был у нас архитектор Петров, он написал про мой дом. И в начале статьи он сказал очень позитивно, а в конце написал: а наверху у дома непонятные мне китайские пагоды, — ну или что-то такое. И вот оппозиция пропускает эту часть в начале, а концовочку начала передергивать: мол, дом плохой. А вот люди несведущие, которые еще не получили негативной информации, реагируют на дом хорошо.

В соседних домиках по Богдановича были противники моего проекта, они препятствовали всячески. Я им говорю: мы дом построим — и ваши же квартиры в полтора раза дороже продаваться будут. Мы сделали шикарнейший замкнутый двор. И если бы мы не построили это жилье, то странно бы выглядели те домики по Богдановича. А у нас сейчас квартал получился, законченный по всем правилам. Длинный дом мы как бы продолжили, какие-то элементы, например горизонтальную прорезку, протянули дальше.

Но нужно было сделать белый фасад. Когда был конкурс на керамогранит, я поставил оценки восемь, девять, десять — я такой добрый человек, поставил все оценки высокие и белому цвету десятку дал. А при строительстве применили уже керамогранит на восемь или восемь с половиной баллов, бежевый. А что ты скажешь: высокую же оценку поставил, иначе надо было ставить тройку такому цвету.

Сейчас я бы сделал вообще другой дом! Прошло столько времени, я столько продумал по-новому. Встречался с архитектором Крамаренко, смотрели разные точки, обсуждали. Но мы оказались именно в том месте, откуда открываются шикарные панорамы: и в сторону цирка, и в сторону проспекта Победителей. Дом сделан именно к этому месту.

На улице Заборского мы дали композиционную ось, эта ось направлена на хорошее раскрытие, она является главной точкой над Свислочью. А в другую сторону от дома с «Панорамой» находится хлебозавод. Уже было решение о его сносе, но наступил кризис, и не нашлось нужных денег. У меня были эскизы, и я собирался построить там примерно то же самое, с высотным акцентом, — так, чтобы получилось законченное композиционное решение. Я даже придумал вариант реконструкции гостиницы «Беларусь», с большим рестораном наверху и расширяющимися террасными секциями у основания здания, — этакие ноги. И все бы это было в едином стиле с «Панорамой» и домом «У Троицкого». Великие архитекторы делают ансамблевую застройку. И если бы мы все тогда построили, то сейчас Минск бы был не хуже Ашхабада или Грозного.

Дом «У Троицкого» страдает от того, что в нем мало живет людей, что по вечерам не светятся вот эти большие витражи. У нас в Беларуси нет денег, чтобы сделать красивую подсветку этого дома — хотя бы как у соседнего длинного дома, тоже моего. Но время этого дома еще не пришло. Заселится он, засветится — и будет все хорошо.

«Я не выделяю каких-то медийных персон или особенных людей в доме»

Наша семья приобрела эту квартиру в 2009 году, точнее заключила договор на ее строительство, а вот ключи от квартиры мы получили в конце 2013 года, тогда же и приступили к составлению дизайн-проекта, а затем и к ремонту. Заселились сюда весной 2015 года.

После заключения договора, пока шло строительство, мы часто семьей гуляли по набережной, и нам, конечно, очень хотелось побывать поскорей на своем этаже, было любопытно посмотреть, какой вид открывается из окон, ведь этот фактор во многом определял наш выбор на этапе принятия решения о покупке. В итоге с видом мы не прогадали. Когда уже шел ремонт, у нас появился второй сынишка, а на объекте приходилось бывать регулярно, в том числе и с ним. Так вот, у нас была замечательная возможность заняться организационными вопросами, оставив малыша в коляске перед окнами — ему очень нравилось просто смотреть.

Наша квартира находится на пятом этаже, всего в подъезде 22 или 23 этажа. Площади комнат в нашей квартире: гостиная плюс кухня около 55 квадратных метров, спальня 23 квадратных метра, детская 20, вторая детская 12 квадратных метров.

На самом деле наш дом и соседний по улице Сторожевской зрительно полностью примыкают друг к другу, поэтому и этажи идут визуально одной линией, однако с учетом разности архитектурных решений этих двух домов и разности высоты потолков в домах пятый этаж нашего дома соответствует седьмому этажу соседнего. И, да, улица СторожОвская пишется через О, вопреки правилам и разнообразным справочникам, в которых она часто написана через е/ё. Окна квартиры обращены на Свислочь, то есть преимущественно на северо-запад, поэтому прямое солнце заглядывает в окна во второй половине дня. Благодаря свободной планировке нам удалось в квартире общей площадью в 130 квадратных метров сделать четыре комнаты — гостиная (объединенная с кухней), спальня и две детские комнаты, а также небольшая гардеробная в зоне спальни и два санузла — при спальне и детский. На мой взгляд, получилось с одной стороны достаточно функционально, с другой — вполне просторно.

О том, почему именно этот дом

Я начал мечтать о квартире здесь еще тогда, когда впервые услышал о вероятности строительства дома на этом месте. Я родился и вырос в этом районе, поэтому, с одной стороны, прикипел к месту, с другой — хотелось просторного комфортного жилья с удобным расположением и красивым видом. Я искренне считаю, что вид — это действительно важно. Важно, чтобы взгляд не замыкался на стене или окнах соседнего дома, не упирался ни во что. Человеку важно ощущать, что перед ним есть пространство. В то время, когда принималось решение о приобретении этой квартиры, мы жили на ул. Гвардейской — это такой тихий центр недалеко от Стелы на проспекте Победителей. И если честно, то никуда в пределах города, кроме этого дома, я не видел смысла переезжать. Не то что не было никаких альтернатив… Вполне можно было рассматривать Славянский квартал или малоэтажную застройку в квартале улиц Пионерской, Тихой и так далее. Но в случае Славянского квартала — это большая плотность и уж очень компактный и специфический двор, а в случае Пионерской — уже строился комплекс «Арена Сити», и как-то совсем не хотелось из окон своей квартиры взглядом упираться в это сооружение, да еще и с тыльной его стороны.

Сейчас относительно неплохим вариантом выглядит застройка в Лебяжьем, однако некоторым минусом является его расположение, по сути, прямо на магистрали проспекта. И уже нужно выбирать: тише, но внутри квартала или с красивым видом, но на первой линии проспекта. Сторожевская в этом отношении представляется более предпочтительным вариантом, так как сама улица, хоть и в самом центре, но относительно тихая, да и шуму есть куда деваться за счет открытого пространства набережной, реки и парка. Хотя понятно, что каждый кулик свое болото хвалит. В общем, все индивидуально.

Что касается подходов к выбору площади квартиры и этажа, то прежде всего, конечно, мы ориентировались на те варианты, которые были доступны и которые мы могли бы себе позволить в финансовом отношении. С точки зрения гибкости и возможностей создания подходящей для себя планировки наша квартира была предпочтительней, чем даже варианты площадью 150–170 кв. м, а большую площадь мы не могли себе позволить финансово. Поэтому дом-то вроде большой, а выбор был не так уж и велик, как могло показаться со стороны. При этом мы хотели вид на Свислочь по максимуму.

В общем, в итоге выбирали, исходя из доступных вариантов комбинации вида и оптимальной планировки/площади, так как нам нужно было иметь возможность делать квартиру четырехкомнатной с учетом состава нашей семьи. В идеале хотелось выбрать этаж 7–8-й, но, к сожалению, подходящих квартир там уже не было. Выше, честно говоря, я уже в меньшей степени хотел, так как вид оттуда уже несколько другой — для меня все как-то слишком уже внизу получается, маленькое, игрушечное… Нет ощущения, что ты живешь «В», а получается уже как-то «НАД», отдельно получается. Там тоже очень красиво, но не мое.

Тут стоит отметить, что если смотреть квартиры окнами на обе стороны, то лучше, на мой взгляд, начинать с этажа с 7–8-го, так как тогда не так будут бросаться в глаза крыши домов во дворе, да и видеть в большей степени будешь парковую зону Оперного театра и парка Янки Купалы. Еще меня очень привлекало наличие полноценной площадки для игры в футбол/баскетбол/волейбол — туда удобно и приятно и самому выйти поиграть с соседями, и с сыновьями позаниматься. Да и просто приятно, когда на площадке кто-то играет, а это по мере заселения дома все регулярней происходит, когда погода позволяет, разумеется: сразу жизнь во дворе чувствуется!

О парковке

Под первыми четырьмя подъездами дома оборудован трехуровневый подземный паркинг, поэтому если хотите прямо из квартиры на лифте, не выходя на улицу, попадать в паркинг, то квартиру нужно брать в этих подъездах. Для остальных подъездов есть лифт во дворе, то есть выходишь из своего подъезда и уже через этот лифт попадаешь в паркинг.

В целом паркинг вполне комфортный, просторный, нормально освещенный и сухой. По сравнению с подземным паркингом на той же Пионерской (там доступ в паркинг только с улицы) он отличается в лучшую сторону. Правда, и стоит несоразмерно дороже — раньше застройщик продавал машино-места по 40 тыс. долларов и при этом ограничивал в большинстве случаев возможность купить более 1 машино-места.

Сейчас, насколько мне известно, цена машино-места от застройщика составляет около 30 тыс. долларов и места остались только на самом нижнем уровне. В доме всего около 230 квартир и для них около 300 с небольшим машино-мест — не идеально, но приемлемо. Кроме того, есть небольшая парковка с фасадной части дома, которая также может использоваться жильцами. На крайний случай есть большая платная парковка возле недавно открытого на Сторожевской, 8 магазина «Корона».

Во дворе парковка по изначальной задумке не предусмотрена, но фактически пара десятков машин паркуется, хотя я надеюсь, что все-таки уровень культуры в этом отношении будет меняться к лучшему и жильцы не будут заезжать во двор без острой необходимости. Позитивная динамика в этом направлении есть: знаю множество соседей, которые паркуются исключительно в паркинге, и вижу множество машин в паркинге, которые ни разу не видел припаркованными во дворе. В общем, культура начинается с нас самих, я не верю в данном случае в какие-то запретительные меры и так далее и считаю, что постепенно люди сознательно придут к пониманию того, что двор — это не место для парковки, а место для прогулок их и их детей. На мой взгляд, застройщик создал для этого удовлетворительную инфраструктуру.

О стоимости и квартирах с лифтами

Стоимость приобретения квартиры и ее последующего ремонта и отделки для нашей семьи была очень значительной, поэтому возможность это финансировать была только с учетом продажи предыдущей квартиры и использования дополнительного кредита на двадцать лет под залог этой недвижимости.

В нашем случае итоговая стоимость всех составляющих (дизайна, перепланировки, ремонта, отделки, обстановки и т. д.) оказалась сопоставима со стоимостью самой квартиры, но знаю, что кто-то укладывался и в половину цены квартиры, а другие вкладывали в 2–3 раза больше стоимости квартиры. Примеры есть разные — например, есть в этом доме трехъярусные квартиры, где жильцы устанавливали себе отдельные внутриквартирные лифты.

О преимуществах

Вообще, восприятие формируется из деталей. Например, казалось бы, элементарная вещь — стеклянные двери в подъезд и холл в подъезде с нормальным естественным светом. Лично для меня это кардинальное отличие. Ведь на самом деле нет в этом доме, в его подъездах и общественных зонах каких-то дизайнерских ремонтов, элементов декора и т. д. — сделано все абсолютно недорого и не самого лучшего качества, но за счет естественного освещения и чистоты подъезд воспринимается вполне живым и уютным. При этом, безусловно, есть море-океан вопросов к качеству строительства и к качеству исполнения, но, честно говоря, не знаю, к какому жилому или административному объекту по части строительства в Беларуси их нет. Это опять-таки вопрос поступательного развития культуры строителя и застройщика, продавца и покупателя — для ее формирования нужно время и опыт каждой стороны. В общем, проблемы нужно всегда находить и решать внутри, а не снаружи.

Насчет расположения. Удобно как выйти погулять с ребенком, захватив коляску, велосипед, самокат (на набережную, в парк к Оперному театру, на велодорожку), так и на пробежку, и на прогулку в Верхний город, в кафе и так далее. Транспортное сообщение удобное, в пробках особо стоять негде.

Лифты особо нечего комментировать, работают удовлетворительно, но высоких ожиданий к их надежности и чистоте предъявлять не приходится, пока в доме массированно идут ремонты. И нет оснований рассчитывать, что эта ситуация изменится в ближайшие лет пять, так как пока заселена лишь треть дома и в половине квартир ремонты еще не начинались. Но это в наших больших подъездах. А в компактных первом и втором ситуация уже ощутимо лучше. Ну а консьержи — это конечно большое и важное удобство. Не стоит путать их с охраной, но они вполне хорошо справляются с поддержанием порядка в подъезде и во дворе, к ним можно обратиться по разного рода бытовым вопросам, да даже просто попросить принять доставку товара из интернет-магазина, когда сам отсутствуешь дома.

В общем, вкупе с их приветливостью и внимательностью они делают значимый вклад в ощущение комфорта проживания в доме. Еще к маленьким, но важным бытовым мелочам отнесу наличие колясочных в подъездах и нескольких велопарковок на разных уровнях паркинга; они, к слову, интенсивно используются, поэтому места под них расширяются — благо есть куда. Ну а в административной части товарищества собственников нашлось место для теннисного стола.

С инсоляцией все ОК независимо от того, на какую сторону выходят окна: света в квартире хватает в любое светлое время суток, если, конечно, этот свет есть на улице, что, к сожалению, в нашем климате присутствует не всегда. «Велком» работает стабильно, по остальным операторам — не знаю. Интернет во всем доме — оптоволокно «Белтелеком», скорость в соответствии с тарифом выбираешь самостоятельно. Дом централизованно оборудован видеодомофонами, на которые выведено по три доступных камеры, однако есть и отдельная система видеонаблюдения с видеофиксацией, которую контролируют консьержи. А вот что касается «умного дома», то тут все просто и ограничивается преимущественно базовыми вещами: например, во всех квартирах на водопроводных трубах стоят электронные системы блокировки подачи воды в случае протечек. В каждой квартире есть система приточно-вытяжной вентиляции с отдельным блоком рекуперации, рассчитанным на объем квартиры: забор воздуха для вентиляции расположен с внутренней стороны дома.

О недостатках

Многие жильцы жаловались на качество установки окон. То есть сами окна хорошие, обеспечивают отличную шумолизоляцию и т. д., но вот поставили их местами плохо. Схожая проблема была и у нас с одной из балконных дверей. Вообще-то по изначальному проекту окна планировались от пола до потолка, но потом по каким-то причинам отказались от этой идеи и в результате окна в гостиной, по крайней мере, в нашей и многих других квартирах начинаются на высоте около 50–60см. В остальных комнатах окна на привычной высоте. Стоит как недостаток отметить лоджии, которые имеют большую глубину (под 2 метра) и за счет этого занимают много площади и, что еще хуже, съедают много света и вида из окна. Особенно печально видеть это в квартирах на высоких этажах — это откровенный архитектурный ляп, на мой взгляд. Ведь за рубежом в подобных домах никому и в голову не придет представить лоджию между своим жилым пространством и красивым эффектным видом за окном. Но это опять-таки к вопросу культуры, проектирования в данном случае: стоит вспомнить, что дом проектировался почтенным архитектором глубоко пенсионного возраста и весьма своеобразных взглядов.

О переезде в другой дом и уровне счастья

В другой дом нет и ни разу не возникало желания переезжать, так как на наш вкус пока ничего лучшего в городе Минске не предлагается, прежде всего — по расположению и виду. А вот идея переезда в квартиру большей площади в рамках дома в голову приходила. Однако, честно признаюсь, отказался от нее по вполне прозаической причине: ремонт и переезд — это очень затратное по времени, средствам и нервам дело. Нужно расставлять приоритеты. Для комфортной жизни имеющейся площади вполне достаточно, а свою энергию и возможности лучше и приятней направить на семью и подрастающих детей — им внимание нужно значительно больше, чем стенам.

Знаете, в один момент я задал себе и потом супруге один простой вопрос: станем ли мы счастливей в большей квартире? И ответ был у нас одинаков и очевиден: степень нашего счастья совсем не зависит от той возможной большей площади. Поэтому в Минске другой квартиры я бы не хотел. Альтернативой мог бы быть дом, но мы — ярко выраженные городские жители. Мы любим городскую энергетику и питаемся ею. Да и попросту удобней, ближе и быстрей добираться до работы, до мест учебы и занятий детей.

Дети играют на детской площадке во дворе, ну и конечно, велосипеды, самокаты, набережная, парк Горького всего в 10 минутах, когда на велосипедах. Если хотим прогуляться с супругой, то рукой подать до Зыбицкой, Интернациональной, Революционной и так далее — все в пешей доступности. Пока сохраняется Осмоловка, приятно порой прогуляться и там: тишина и своя неповторимая атмосфера, особенно поздней весной и летом, когда на каждом углу цветет сирень, потом жасмин и так далее. Здорово, конечно, прогуляться и по каштановой аллее на улице Янки Купалы. Магазины: в доме есть булочная, где утром можно купить свежую выпечку. Летом мы иногда берем ее и идем на набережную позавтракать просто на лавочке. Не так давно открылся магазин «Штопор», поэтому можно оперативно сбегать за просекко, если вдруг пришли друзья, а холодильник пуст. «Корона» открылась перед Новым годом, однако ходим в нее редко и очень избирательно, так как пользуемся доставкой продуктов домой. Ну а если хочется окунуться в прошлое и вспомнить старый добрый советский гастроном, то добро пожаловать в продуктовый магазин на перекрестке у Троицкого предместья.

И салют смотреть удобно! А салюты дети любят очень. Приятный бонус в том, что они тут часто, не только по государственным праздникам. Практически раз в пару недель кто-то что-то празднует в районе гостиницы «Беларусь» и дарит нам пару минут ярких вспышек.

Дом высокой культуры и быта

Режим ремонтов в доме упорядочен и за соблюдением его внимательно следят консьержи — никаких шумных работ в выходные, а также до 9 утра и после 18 вечера в будни. Это хорошее и вполне комфортное правило. Что касается каких-то необычных соседей, то отметить особенно нечего. В целом охарактеризую так — как и в любом сообществе, люди есть разные. Я встречаю множество замечательных интересных людей на детской площадке во дворе. Было приятно встретить сразу несколько соседей на прошлогоднем полумарафоне. Разумеется, с некоторыми соседями сдружились, ходим друг к другу в гости, бываем с ними за городом, вместе ездим отдыхать. Меня приятно удивило количество семей с маленькими детьми и то, что эти дети охотно бегают и играют во дворе.

Тут опять-таки должен сказать про культуру. Знаете, считаю, что кто-то всегда должен поздороваться первым. Есть категория жильцов, которые здороваются независимо от того, знакомы вы или нет, а есть те, кто не здоровается. Считаю, что важно поприветствовать человека, с которым ты живешь в одном доме, поэтому всегда так и поступаю, и в большинстве случаев человек отвечает взаимностью, даже если до этого не здоровались. Я не выделяю каких-то медийных персон или особенных людей в доме, да многих и не знаю, но регулярно имею удовольствие общаться с множеством энергичных, умных и интересных людей среди соседей, поэтому могу смело и искренне сказать, что для меня этот дом в полном смысле слова имеет человеческое лицо. На вопрос «Где ты живешь?» Я отвечаю: «В новом доме возле Троицкого».