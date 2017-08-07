Фотофакт: найдена монастырская печать Евфросинии Полоцкой 7.08.2017, 16:25

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В Полоцке нашли монастырскую печать Евфросинии Полоцкой XII века.

Произошло это во время реставрационно-археологических работ возле южной стены Спасо-Преображенского храма Спасо-Евфросиньевского монастыря.

Как информирует официальный портал Белорусской Православной Церкви, находку сделал сотрудник Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Александр Соловьев. По его словам, такие печати обычно прикреплялись к документам. Кстати, в 2015 году в этом месте (там была стена XII в.) уже находили другую печать.

Найденная сейчас печать двусторонняя. На одной ее стороне можно увидеть изображение Евфросинии Александрийской, патронессы Евфросинии Полоцкой. На другой стороне — изображение Христа, которое совпадает с изображением на фреске, сохранившейся в Спасо-Преображенском храме. Ученые признали, что найдена печать Евфросинии Полоцкой и монастыря.

Фото: church.by

Евфросиния Полоцкая (1104? — 1167) — белорусская просветительница, монахиня, настоятельница православного монастыря в Полоцке, дочь младшего сына князя Всеслава Брачиславовича Святослава-Георгия. Канонизирована православной церковью.