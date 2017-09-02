Невзоров: Стану доверенным лицом Путина, если он вернет Крым Украине 3 2.09.2017, 21:46

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Александр Невзоров

Российский публицист заявил, что согласен стать доверенным лицом правителя РФ, если тот выполнит три условия.

Российский публицист Александр Невзоров в шуточном интервью с телеведущей Ксенией Собчак заявил, что согласен стать доверенным лицом президента России Владимира Путина, но если тот выполнит три условия. Одним из таких условий публицист назвал возвращение Крыма Украине.

Видео появилось в Instagram Невзорова.

«Пойдете ли вы на этих выборах доверенным лицом Владимира Путина?»- спросила его Собчак.

«Если он выполнит несколько маленьких условий, то, конечно, пойду. Первое, разумеется, – Крым Украине. Второе – полная очистка Донбасса. Причем очистка еще и от всей той нечисти, которая туда приползла на гусеницах русской идеи. Ну а третье – это совсем пустяк, это связано с зеленкой. Неплохо было бы собрать русскую православную церковь, начиная с Гундяева и зеленочкой на лбу написать несколько кратких слов из трех букв», - ответил Невзоров.

«Если три эти условия будут выполнены, почему бы и не помочь хорошему человеку», - подчеркнул он.