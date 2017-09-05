Фотофакт: Зубр перекрыл трассу на Брест 1 5.09.2017, 15:22

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Это случилось на так называемой объездной дороге Беловежской пуще.

Cудя по всему, дело было на так называемой объездной дороге Беловежской пуще, фото появилось в твиттер-аккаунте Мая Краiна Беларусь.





📸ФОТАФАКТ

Зубр перагарадзіў дарогу маршрутцы з Горадні на берасцейскай трасе 😧 pic.twitter.com/gKdtDbcgji — МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ (@MajaKraina) 4 сентября 2017 г.

Там часто можно увидеть животных, но вот зубр, по нашим сведениям, зафиксирован впервые.