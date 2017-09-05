закрыть
5 сентября 2017, вторник, 16:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Зубр перекрыл трассу на Брест

1
  • 5.09.2017, 15:22
  • 2,363

Это случилось на так называемой объездной дороге Беловежской пуще.

Cудя по всему, дело было на так называемой объездной дороге Беловежской пуще, фото появилось в твиттер-аккаунте Мая Краiна Беларусь.


Там часто можно увидеть животных, но вот зубр, по нашим сведениям, зафиксирован впервые.


Мнение

Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать