Фотофакт: Зубр перекрыл трассу на Брест

Фотофакт: Зубр перекрыл трассу на Брест1
- 5.09.2017, 15:22
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Это случилось на так называемой объездной дороге Беловежской пуще.
Cудя по всему, дело было на так называемой объездной дороге Беловежской пуще, фото появилось в твиттер-аккаунте Мая Краiна Беларусь.
📸ФОТАФАКТ— МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ (@MajaKraina) 4 сентября 2017 г.
Зубр перагарадзіў дарогу маршрутцы з Горадні на берасцейскай трасе 😧 pic.twitter.com/gKdtDbcgji
Там часто можно увидеть животных, но вот зубр, по нашим сведениям, зафиксирован впервые.