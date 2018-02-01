SEHA-лига: БГК сыграл вничью с лидером таблицы «Вардаром» 1.02.2018, 22:19

Македонский гранд в текущем розыгрыше турнира до поединка в Бресте не потерпел ни одного поражения.

БГК имени Мешкова сыграл вничью с «Вардаром» в домашнем матче регулярного сезона СЕХА-лиги — 25:25, передает «Прессбол».

Македонский гранд в текущем розыгрыше турнира до поединка в Бресте не потерпел ни одного поражения (11 побед в 11 матчах).

Кроме того, в Беларусь приехал Дайнис Криштопанс: это первый визит латвийского полусреднего на «Викторию” после расставания с мешковцами.

БГК им. Мешкова — «Вардар» — 25:25 (12:12)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович (один раз на семиметровый), Мацкевич (один раз на семиметровый); Ященко, Шкуринский (4), Юринок (1), Стойкович (2/1), Шумак (1), Вукич (4), Проданович (2), Горак (2), Разгор (2), Сельвесюк (1), Джорджич (3), Куран, Астрашапкин (3).

Вардар: Штербик, Милич (н.в.); Стоилов (2), Поповски (1), Криштопанс (3), Феррейра Мораес (2), Македа (3), Игор Карачич (2), Каньельяс, Циндрич (3), Дибиров (8/5), Шишкарев, Войводич (н.в.), Марсенич (1).

Таблица: Вардар — 34 очка (12 матчей), Целе — 26 (12), Загреб — 25 (12), БГК им. Мешкова — 22 (12), Горенье — 17 (12), Татран — 16 (12), Металург — 13 (12), Нексе — 7 (12), Динамо Панчево — 7 (12), Войводина — 6 (12).