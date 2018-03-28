Илон Маск отправит первый частный корабль на МКС 2 28.03.2018, 20:44

Частный космический корабль основатель SpaceX намерен отправить на МКС в апреле 2019 года.

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что два астронавта в частном космическом корабле Crew Dragon отправятся на МКС в апреле 2019 года. Это следует из доклада NASA, передает «Новая газета».

Согласно документу, второй испытательный полет назначен на ноябрь 2019 года. Корабль, в котором полетят астронавты, разработан в рамках программы Commercial Crew Development.

Выводить он будет ракетой-носителем Falcon 9. Ранее SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя спутниками для раздачи «всемирного интернета» и правительственным спутником PAZ для радиолокационного наблюдения.

Маск также запустил ракету-носитель Falcon Heavy к орбите вокруг Солнца с личным автомобилем Маска Tesla Roadster красного цвета. В планы предпринимателя также входит совершить первые короткие полеты «туда-обратно» на Марс в первой половине 2019 года.