Сергея Петрухина оштрафовали на $580 29.03.2018, 13:35

Сергей Петрухин

Брестского блоггера задержали накануне Дня Воли.

29 марта суд Ленинского суда Бреста признал блогера Сергея Петрухина виновным в «неподчинении милиционерам» и наказал штрафом в размере 1102,5 рубля (45 базовых величин), передает «Радыё Свабода».

Судья Александр Семенчук принял такое решение, заслушав свидетелей-милиционеров и объяснения Петрухина. Сергей Петрухин вины не признал, он говорит, что «неповиновения сотрудникам милиции» не было.

«45 базовых. Это с учетом, что у меня сын и я безработный. Да отсидел еще трое суток. Поэтому «спасибо», что дали не 50, а только 45», - сказал Сергей Петрухин после суда.

Блогер заявил, что обязательно будет обжаловать приговор.

Напомним, Сергей Петрухин был задержан вечером 23 марта. Его доставили в отделение, обвинили в «неподчинении сотрудникам милиции», и выходные он провел в изоляторе. В воскресенье, 25 марта, Сергей Петрухин планировал освещать День Воли и акцию протеста противников аккумуляторного завода в Бресте.

Петрухин заявил, что считает суды преследованием за «помощь в освещении недовольства граждан, которые добиваются прекращения строительства аккумуляторного завода».

Всего Петрухина оштрафовали за последнее время на 150 базовых величин - более чем на 3000 рублей ($1500).