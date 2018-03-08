Брестские чиновники боятся неприятных вопросов от активистов 3 8.03.2018, 17:28

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Райисполком отказал активистам кампании против завода АКБ во встрече.

Брестский райисполком отказал активистам кампании против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест» в проведении встречи в субботу 10 марта. Об этом «БГ» сообщили представители инициативной группы. По их словам, власти мотивировали свой отказ тем, что 10 марта не все специалисты, которые должны быть на этой встрече, смогут присутствовать.

Более того, активисты рассказали, что встреча, которую ранее местные власти предложили провести предварительно 14 марта, также под вопросом.

Напомним, 3 марта по инициативе Брестского райисполкома состоялась встреча местных властей, представителей завода «АйПауэр» и других заинтересованных служб с активистами кампании. В ходе ее стороны пришли к выводу, что необходима как минимум еще одна встреча в более широком кругу специалистов.

Предварительно она была запланирована на 14 марта, однако вскоре после первой встречи активисты обратились к властям с просьбой провести ее как можно раньше. По их мнению, в сложившейся ситуации необходимо совместно решить волнующие жителей Бреста и района вопросы, связанные с заводом АКБ, а затягивание встречи лишь еще более усиливает напряженность в обществе.

Напомним, инициативные группы против аккумуляторного завода под Брестом добиваются приостановления его строительства. По их мнению, это производство является потенциально опасным для экологии и здоровья жителей и не должно вестись рядом с областным центром. Активисты собрали более 36 тысяч подписей жителей Бреста и района против появления завода АКБ в СЭЗ. 22 февраля копии всех подписных листов вместе с обращением были переданы в Администрацию президента.

А 27 февраля в суде Московского района города Бреста состоялось предварительное заседание по гражданскому иску ОО «Экодом» и группы граждан к ООО «АйПауэр» о полном приостановлении хозяйственной деятельности. По существу дело будет рассмотрено 21 марта. Брестский райисполком, который ранее участвовал в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика, выступит на нем в качестве соответчика.