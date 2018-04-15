Пять советов, как подготовить авто к лету 15.04.2018, 13:59

«Лайфхаки» для водителей, о которых помнят не все.

Как привести в порядок авто после зимы и подготовить его к лету — пять советов автолюбителям дают журналисты «Вечернего Гродно».

Меняем зимнюю резину на летнюю

Если температура воздуха не опускается ниже +7 градусов, самое время сменить зимнюю резину на летнюю. После этого специалисты советуют загнать автомобиль на развал-схождение, иначе дорога «съест» новую резину, потому что любая машина попадает в ямы и прыгает по «спящим полицейским».

Прежде чем оставить шины на хранение, их диски нужно протереть от грязи — пятна масла или тормозной жидкости будут разрушать резину. Колёса с дисками лучше хранить подвешенными и в тёмном помещении, потому что в состав резины входят вещества, которые выветриваются на солнце, и шина теряет свои свойства. Обычные шины можно держать стоймя, но в этом случае раз в месяц покрышки нужно поворачивать. Другой способ — класть одну на другую, правда, при этом их также необходимо перекладывать.

Вымыть автомобиль и… двигатель

Каждую зиму наши дороги посыпают песчано-соляной смесью, которая, с одной стороны, уничтожает гололёд, а с другой — разрушает кузов. Те, кто активно ездил зимой, наверняка найдут горы песка под днищем автомобиля, поэтому важно весной тщательно вымыть кузов: смыть соль и реагенты, по возможности обработать днище антикоррозийным покрытием и нанести на кузов водоотталкивающие средства, например воск. Он придаст блеск автомобилю и дольше оставит его чистым.

Не стоит забывать и про чистку салона: под ковриками скапливаются грязь, соль и вода.

Многие водители спорят, нужно ли мыть двигатель и не будет ли это опасным. Однако сейчас существует мойка паром, после которой пространство под капотом высохнет быстро, а пар очистит масляные отложения и подтёки. В любом случае решение остаётся за автомобилистом.

Подзарядить аккумулятор и почистить клеммы

В сильные морозы на аккумулятор выпадает высокая нагрузка, поэтому весной не будет лишним его обслужить: подзарядить, почистить клеммы, проверить уровень электролита.

Некоторые советуют заменить на лето свечи. Правда, если автомобиль нормально заводится, менять их нет смысла.

Проверить тормозную систему

Нужно осмотреть тормозные шланги, есть ли трещины. Учитывая, что давление в тормозной системе доходит до нескольких сотен атмосфер, шланги должны быть надёжными.

Специалисты советуют раз в два года менять тормозную жидкость. Впрочем, проверять нужно не только её, но и уровень моторного масла, антифриза и стеклоомывателя.

Что касается тормозных колодок, проверить их можно при торможении. Важно, чтобы автомобиль не уводило в сторону. Если на одном из колёс не работают тормоза, машину может занести.

Заменить резинки на дворниках

Не будет лишним проверить, горят ли все фары, исправны ли лампочки, габаритные огни, указатели поворотов, сигналы заднего хода, а также щётки стеклоочистителей — за зиму резинки изнашиваются и требуют замены.