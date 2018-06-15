Правительство Польши предложило увеличить минимальную зарплату 15.06.2018, 14:42

C 1 января 2019 года ее размер может составить почти 520 евро.

Правительство Польши предлагает в следующем году увеличить минимальную заработную плату до 2220 злотых (почти 520 евро). То есть, «минималка» выросла бы на 120 злотых (28 евро), сообщает «Радио Польша».

Однако, как сообщил вице-министр по вопросам семьи, труда и соцполитики Мартин Зеленецкий, этот вопрос сперва должен рассмотреть Совет общественного диалога: «Так что, лишь после завершения переговоров в совете мы будем знать, сколько эта сумма будет составлять с 1 января 2019 года».

Пока же профсоюзы требуют повышения минимальной зарплаты до 50 процентов от средней, а работодатели высказываются за увеличение «минималки» максимум на 117 злотых (около 27 евро).

Министр по делам семьи и труда Эльжбета Рафальска ранее предлагала поднять минимальную оплату труда до уровня 2250 злотых (около 526 евро). Однако ее не поддержало Министерство финансов.

Если будет принято нынешнее предложение правительства, то ставка минимальной оплаты труда за час работы будет составлять не 13 злотых 70 грошей (около 3,2 евро), как сейчас, а 14 злотых 50 грошей (3,4 евро).