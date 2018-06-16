Как на ЧМ по футболу в России «обувают» иностранцев 9 16.06.2018, 12:12

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В ресторане возле «Лужников» цены в англоязычном меню завышены в два раза.

В пятницу журналист Станислав Натанзон на странице в Facebook рассказал, что в ресторане "Генацвале" возле "Лужников" ему дали меню на двух языках — русском и английском. Цены в английском меню были завышены в два раза, пишет Прессбол.

"А теперь о грустном, ребят.

Вчера зашли в забегаловку у Лужников. Нам (может, по ошибке) дали два меню: на русском и на английском. Их сравнительные фото — в приложении. Что называется, найдите отличия. Или, черт побери, feel the difference. В ДВА РАЗА! Цены отличаются в два раза!

Вчера в центре таксисты впаривали латиноамериканцам, что счетчик у них — в евро. В евро, блин! А чего сразу не в фунтах?!

А другой таксист мне рассказывал, как взял пятерку (5000) за дорогу из аэропорта с "тупых болельщиков". Я послал его и вышел. А то вдруг счетчик — в евро.

Блин, чуваки, к вам приехали в гости люди. Крутые, веселые человеки со всего мира. Да, они шумят и кому-то мешают спать. Да, они болеют за тех, кто против наших. Но банально грабить их, "разводить на бабло", "кидать" — вы сами-то кто после этого. Они заплатят вам ваш дабл-прайс, ваш евровый счетчик, ваши счета за подорожавший в пять раз клоповник. Они выложат бабло — и пойдут дальше веселиться. Пока вы сальными пальцами перелистываете барыши от "терпил иностранных". Потому что они понимают, что веселье — навсегда, а деньги — на миг. Хоть вы сейчас думаете, что все наоборот. И поэтому они получат кайф, а вы — останетесь со своими сальными пальцами в клоповниках и пустующих гаштетах", — написал журналист.

Фото: facebook.com