Брестчане отметили Международный день йоги на свежем воздухе 24.06.2018, 20:39

Фото: zarya.by

В рамках Брестского полумарафона прошел праздник здорового образа жизни - Международный день йоги.

Ни затянутое серое небо, ни начавшийся дождь не смогли помешать собравшимся совершить Сурья Намаскар, передает zarya.by.

Далее всех желающих ждали мастер-классы, занятия по Хатха йоге, Шри Шри йоге, ДзенЙоге, парной йоге и многое-многое другое. Также организаторы показали традиционное воинское искусство Японии и провели дегустацию индийских сладостей и угощений.