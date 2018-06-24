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Брестчане отметили Международный день йоги на свежем воздухе

  • 24.06.2018, 20:39
Фото: zarya.by

В рамках Брестского полумарафона прошел праздник здорового образа жизни - Международный день йоги.

Ни затянутое серое небо, ни начавшийся дождь не смогли помешать собравшимся совершить Сурья Намаскар, передает zarya.by.

Далее всех желающих ждали мастер-классы, занятия по Хатха йоге, Шри Шри йоге, ДзенЙоге, парной йоге и многое-многое другое. Также организаторы показали традиционное воинское искусство Японии и провели дегустацию индийских сладостей и угощений.


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