В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета 21.07.2018, 10:53

Павел Шеремет

Сквер находится на пересечении улицы Стрелецкой и Рейтерской.

Управление по экологии и природным ресурсам Киевской горадминистрации подала проект решения о предоставлении одному из киевских скверов имени журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления.

Российский и белорусский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. В его автомобиле сработала бомба. Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Несмотря на то, что расследование дела под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко, ни исполнителей, ни заказчиков преступления до сегодня так и не нашли.