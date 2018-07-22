Слонимское ЖКХ с разрешения Лукашенко ввело оброк 7 22.07.2018, 20:34

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В Слониме начали брать дополнительную арендную плату с жильцов общежитий.

Дважды платить за одну и ту же услугу. В Слониме начали брать дополнительную арендную плату с жильцов общежитий. Размер новых взысканий исчисляется в зависимости от категории упорядоченности общежития. В среднем жировки выросли на 50 процентов. Люди начали выяснять, за что приходится платить, оказалось, - за то, что уже оплачено, пишет «Белсат».

«Ну, это большая сумма, зарплаты минимальные получаем, минимальные. А здесь ввели больше оплачивать, то мы не сможем так оплачивать», - говорит Светлана Храцевич, жительница общежития.

Жители шести общежитий собрали подписи под коллективным обращением и потребовали у руководства Слонимского жилищно-коммунального хозяйства объяснить, по какой причине их обязали платить арендную плату, которой раньше не брали.

«Я не доволен этой арендой. Какое здесь обслуживание? Это обдираловка выходит », - возмущается житель общежития Владимир Явхимик.

Выяснилось, что решение принято в соответствии с указом Лукашенко, а отчисления будут направляться только на техническое обслуживание, текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, вспомогательных помещений. Все бы хорошо, но ... И «техническое обслуживание», и «капитальный ремонт», и «содержание дополнительных помещений» уже ранее входивших в жировки. Теперь они же остались, и плюс появилась дополнительная плата.

Получается, что жителям приходится дважды платить за одно и то же.

«Ни этот указ от того 11 года неправомерный, ни поборы. Ну нет у вас денег, так а куда вы их деваете, эти, что люди платят. Дайте калькуляцию, куда идут эти деньги, на что тратятся. Потому что ремонта никакого на протяжении более двух десятков лет, ни текущего, ни тем более капитального не делалось», - говорит Михаил Сашко из профсоюза РЭП.

Тем временем в общежитиях сократили должности вахтеров - нечем платить. Подтеки на стенах, содранная краска, условия проживания не наилучшие. Жители жалуются, что и трубы, краны и смесители, на что идут вычисления, заменяют также за свой счет. И гарантии, что, с увеличением платы, государство начнет использовать деньги жителей по назначению, тоже никто не дает.