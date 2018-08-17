Уже не цепляет 4 Ирина Халип

17.08.2018, 8:55

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Ирина Халип

Вместо унылых совещаний пора устраивать гладиаторские бои.

Давным-давно в далекой галактике белорусы садились перед телевизором с пивом и чипсами, как только правитель начинал биться головой о трибуну и грозить отставкой и тюрьмой всем своим министрам, прокурорам и прочим лакеям. Они знали: сейчас будет развлечение. Изгнание челяди в отставку в прямом эфире, расстрельные угрозы, приказы охране вывести из зала губернатора или министра – пожалуй, это было единственным любопытным шоу на белорусском телевидении. Но – давным-давно и в далекой галактике.

Прошло много лет, а телепрограмма все та же. Добавилась, правда, онлайн-трансляция, но программа показательных выступлений не изменилась ни на йоту. Меняются лишь фамилии пассивных участников. Но белорусы давно перестали реагировать на подобные шоу. Они поняли, что за этими внешними эффектами нет ничего, кроме попыток отвлечь людей от зарплат, пенсий, безработицы и растущих цен. И вопли в прямом эфире их уже не цепляют.

Вот на днях снова по Оршанскому району летали сковородки, над льнозаводом неслась площадная брань, вытягивались и стояли по стойке «смирно!» вечно униженные чиновники, ковыряя носками башмаков пол и жалостливо шмыгая носом. Белорусы же отчаянно зевали: ну отправил очередных двух шестерок в отставку, еще двум шестеркам в погонах объявил служебное несоответствие. И что? Где сюжет, где движуха, где катарсис, в конце концов? Где торжество – «вот уволил я Сидорова, и сразу средняя зарплата до тыщи долларов выросла!»? Но ничего подобного нет, лишь пустота и цены вокруг.

А давайте вспомним, что было до вторника. Уходить в далекое прошлое незачем – ограничимся, к примеру, нынешним годом. Итак, во вторник были отправлены в отставку министр промышленности Виталий Вовк и министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. В мае правитель уволил министра энергетики Владимира Потупчика – тоже с воплями и страшными историями про коррупцию. В марте – главу «Белэнерго» Евгения Воронова. В феврале – министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко. Тогда же – пропагандистов Давыдько, Козиятко и Якубовича. Всевозможную мелочевку вроде замминистров и вице-губернаторов я даже упоминать не буду: Интернет не резиновый, вопреки сложившимся стереотипам. Кстати, интересно, а кто-нибудь еще помнит уволенного в январе первого зампреда Нацбанка Тараса Надольного? Того самого, который во время валютного кризиса обещал белорусам самолеты с валютой, которые уже подлетают к национальному аэропорту? Как и следовало ожидать, никто не помнит. Как, впрочем, и остальных.

Да и как же их помнить, этих остальных, если все они на одно лицо? Смазанное, блинное, незапоминающееся лицо без признаков пола и возраста, круглосуточно выражающее лишь одну эмоцию: страх. Десятилетиями это лицо, присобаченное к разным телам, многократно размноженное на старом черно-белом струйном принтере, все сидит на совещаниях нерадивым двоечником, вскакивает при упоминании фамилии неуклюжим солдатом-срочником, бредет, изгнанное из стада, старым усталым бараном. Понятно, что такое зрелище не может быть интересным для белорусов. Это на огонь в камине и на морские волны можно смотреть бесконечно, но никто не выдержит бесконечного многолетнего наблюдения за стадом баранов.

Так что пора менять картинку. Вместо унылых совещаний устраивать, к примеру, гладиаторские бои среди чиновников. Кто проиграл – того в отставку, если жив останется. Причем все честно, по правилам, с учетом пола и весовой категории – так еще интереснее. Жарко с Семашко царапаются и визжат, Кочанова с Костевич тягают друг друга за волосы с воплями «ах ты, тварь!», Конюк с Вакульчиком фигачат друг друга в пах уродливыми форменными башмаками. На недельку-другую в качестве отвлекающего маневра этого хватит. А может, и на пару месяцев, если зрелище окажется особенно эффектным.

А потом ведь все равно уходить придется. Или, скорее, бежать. Тоже можно, кстати, реалити-шоу устроить. Название предлагаю – «Зайчик-побегайчик»: толерантно и без пафоса.

Ирина Халип, специально для Charter97.org