Будут врать дальше: новая теория о сбитом Ил-20 в Сирии Александр Гольц

24.09.2018, 17:12

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Александр Гольц

Скоро в России появятся люди, ответственные за изменения в уже напечатанные газеты.

Все испуганно ждали реакции Путина на израильский доклад. Доклад, который доказывал: израильтяне никого отношения к гибели российского самолета не имеют

Вот мне интересно, последует ли сегодня команда из только что созданного ГлавПура изъять к чертовой матери из частей и соединений все двадцать с лишним тысяч экземпляров газеты «Красная звезда»? Или особо доверенные лица будут вырезать из третьей страницы карту, которая находится в прямом противоречии со свежей версией гибели российского самолета-разведчика Ил-20?

Из карты следует, что четверка израильских F-16 начала 17 сентября атаку на объекты в Латакии в 22.00 -22.10. По российской версии, израильтяне предупредили об атаке за минуту до ее начала. То есть, надо понимать, где-то в районе десяти часов вечера. И вот, отражая эту атаку, через семь минут сирийские ПВО, целясь в израильские самолеты, сбили российский самолет-разведчик Ил-20.

Но теперь концепция решительно поменялась. В результате исключительной ловкости рук. Всемирно известный своей честностью и военной прямотой генерал Конашенков поведал на брифинге: Израиль сообщил об атаке в 21.39. То есть, получается, атака началась за целых полчаса до гибели российского самолета. За это время израильтяне, отбомбившись, благополучно ушли на свою территорию.

А сирийцы начали палить в белый свет как в копеечку. И одна из пущенных наобум ракет поразила Ил-20. Но Конашенкову по-прежнему позарез надо доказать, что израильтяне коварно подставили под удар российский самолет-разведчик. Поэтому на последнем брифинге он предложил очередную версию произошедшего. А именно: после того как четверка F-16 выполнила задачу, один из самолетов зачем-то (очевидно, исключительно из еврейского коварства) приблизился к Ил-20, чтобы навлечь на него удар сирийских ПВО.

Очевидно, что коррективы в первоначальную версию заставил внести визит командующего ВВС Израиля Амикама Норкина, которого оперативно направил в Москву премьер Нетаньяху. С генералом прибыли не только многочисленные представители военно-воздушных сил и разведки. Он привез с собой 40-страничный доклад с посекундной фиксацией (как пишут израильские СМИ) ситуации в воздушном пространстве Сирии и вокруг нее. Российские пропагандисты поначалу заткнулись на полуслове. Телекликуши резко забыли слово «Израиль».

В «Красной звезде» от 21 сентября не было вовсе никаких инвектив в отношении государства, которое, по версии Минобороны, спровоцировало гибель 15 российских военных. Лишь короткая заметка: «У сбившего Ил-20 сирийского ЗРК С-200 не было российской системы свой–чужой».

Похоже, все испуганно ждали реакции Путина на израильский доклад. Доклад, который доказывал: израильтяне никого отношения к гибели российского самолета не имеют. Самолет сбили сирийцы при попустительстве российского командования. Но Путин решил (или ему доказали): нельзя, мол, подрывать авторитет военного ведомства, выдвинувшего фальшивую версию произошедшего. Нельзя также бросать тень на сирийского диктатора, ради спасения которого погибли уже несколько десятков наших военных. Стало быть, будем врать дальше.

В результате в ответ на беспрецедентную откровенность израильтян, которые поначалу были удовлетворены профессиональным уровнем диалога в Москве, последовала новая теория. На этот раз об F-16, отлетевшем от основной группы. Пропагандисты рассудили: Тель-Авив, один раз заявив о непричастности, не будет специально уличать Минобороны России во вранье. Израилю действительно важнее сохранить сотрудничество с Москвой. Стало быть, в очередной раз можно строить новую реальность, позабыв о картах, опубликованных несколько дней назад.

Скоро как у Оруэлла в российских министерствах появятся люди, ответственные за внесение изменений в уже напечатанные газеты…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»