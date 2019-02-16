Как в Лунинце миллионы долларов на сковородках зарабатывают 8 16.02.2019, 14:24

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Юрий Плаксин

Создать в Беларуси независимое от внешних факторов производство не так просто.

Секрет успешного предприятия в том, чтобы у него был заинтересованный в результате хозяин, уверен 72-летний предприниматель Юрий Плаксин.

Юрий знает, о чем говорит, – за двадцать с лишним лет он превратил небольшое предприятие по выплавке автозапчастей для «Жигулей» в полноценный завод «Виктория». Здесь занимаются созданием литой алюминиевой посуды и платят больше миллиона долларов налогов в республиканский бюджет, пишет «Брестская газета».

Сперва моторы, потом кастрюли

Прежде чем заняться производством сковородок, будущий бизнесмен, по его словам, полжизни посвятил металлу и его выплавке. Закончив в начале 70-х минский Политех, Юрий Плаксин по распределению попал на военный завод под Калининград, в город Гусев.

«Там я прошел школу молодого бойца – закончил школу комсомольского работника, что помогло в течение четырех лет из конструктора без категории вырасти до начальника конструкторского бюро», – рассказывает он.

Вернувшись на родину в 80-х, перебрался в Лунинце – друзья из Калининграда позвали работать на «Полесьеэлектромаш», которое после развала СССР фактически пришло в упадок. В это время как раз и родилась идея работать не на госзаказ, а на частный бизнес.

Скопив 5 тысяч долларов на торговле в Польше, Плаксин в 1998 году открыл «Викторию», где в арендованном помещении находилось две электрические печи и было 8 рабочих в штате. Сперва отливали цилиндры для двигателей автомобилей, а после переключились на производство посуды – сковородок, кастрюль, ковшей.

«Пришлось самостоятельно изучить спрос: итальянскую, немецкую, французскую посуду. Проанализировали и выяснили, что сковороды с утолщенным донышком у нас никто не лил. Хоть сложно начинать, решили этим заняться, и как потом выяснилось – не прогадали», – вспоминает наш собеседник.

Первыми работниками «Виктории» стали родственники бизнесмена: жена Татьяна Вдовенко, а с годами – и дочери с мужьями.

«В принципе, семейный бизнес удобен, – делится опытом Юрий. – Одно из требований частного предприятия – это доверие. Доверие к подчиненным должно быть железным, а также личная заинтересованность у руководителя. Ведь если дети считают, что в будущем им придется брать бразды правления, они должны учиться. Это обычные вопросы, житейские. Семейный бизнес во всем мире ведь в приоритете».

Жена Юрия Плаксина Татьяна Вдовенко в производственном цеху

Экономическая независимость – в кредит

С тех пор прошло двадцать лет. Предприятие превратилось в крупный завод замкнутого цикла, где сейчас трудится около 170 человек. Ежегодно здесь производят 650 тыс. единиц продукции. Часть ее под брендом «Виктория» поступает на зарубежные рынки: Россию, Украину, Польшу и страны Балтии. Ориентация на экспорт помогла предприятию пережить многочисленные экономические кризисы.

«Мы упредили издержки тем, что стали активно работать на Россию. Поставляли туда свыше миллиона единиц продукции ежегодно, а все вырученные деньги вкладывали в рост: строительство и обустройство корпусов, закупку техники, изготовление новых форм», – продолжает свой рассказ предприниматель.

Но сделать независимое от внешних факторов производство оказалось не так просто. Посуду лили из привозного пищевого алюминия, а красили и наносили антипригарное покрытие в России, причем втридорога – партнеры не хотели конкуренции.

«Им от нас нужны были только заготовки, а покрашенная посуда – нет, – говорит Юрий. – Они почему с меня за покрытие в два раза дороже брали? Чтобы я к ним на рынок не пришел. Пришлось брать кредит у турков и открывать покрасочный цех у себя. Теперь у нас руки развязаны».

Производственный цех предприятия

На все про все было потрачено 3 млн долларов – пришлось брать кредит в банке и получать инвестиции от облисполкома, которые необходимо погасить до 2023 года. В среднем за год «Виктория» имеет выручку в 4 млн долларов, из которой четверть уходит в бюджет страны.

«В торговле примерно везде одинаковая ситуация, если продаешь свой товар»

Белорусский рынок кухонной посуды сегодня крайне конкурентный. Пробиться на нем довольно сложно, но Юрий Плаксин считает, что за местного покупателя еще можно побороться.

«Мы можем у себя продавать значительно больше, – считает бизнесмен. – Была бы возможность, то и вовсе работали бы только на Беларусь. Не надо было лезть куда-то за рубеж. Там рентабельность ничуть не выше, действуют те же самые законы – дилер заказывает посуду и требует с нее скидку в 25% и отсрочку платежа. В торговле примерно везде одинаковая ситуация, если продаешь свой товар, – что на западе, что на востоке».

Юрий Плаксин рассказывает о дилерах, которые требуют скидку в 25% и отсрочку платежа

Производители посуды сегодня ставку делают на электрические конфорки – не просто так ведь строится Островецкая АЭС. Массовое жилье власти обещают больше не оборудовать газопроводом. К тому же на рынке растет спрос на безопасные и экологичные индукционные плиты, которые потребляют меньше энергии, но требуют соответствующую утварь с плотным металлическим дном.

«Сегодня это перспективное направление – 50% объема продукции можно будет экспортировать. В СНГ с нами конкурирует Китай и российская «Нева металл посуда», остальные не могут. А мы – единственные в Беларуси. Сейчас вот разрабатываем ассортимент такой посуды, тестируем его», – в завершении делится планами Юрий Плаксин.